Егорова о серебре на ЧР: я отпустила ситуацию — и всё получилось
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я счастлива. Сложно было психологически, потому что я не попала в команду, тренировалась с регионом. Сегодня я просто расслабилась, не было волнения, я отпустила ситуацию — и всё получилось», — цитирует Егорову «Матч ТВ».
Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.
Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.
Ранее Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.