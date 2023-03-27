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Егорова о серебре на ЧР: я отпустила ситуацию — и всё получилось

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Анастасия Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.
Егорова о серебре на ЧР: я отпустила ситуацию — и всё получилось
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я счастлива. Сложно было психологически, потому что я не попала в команду, тренировалась с регионом. Сегодня я просто расслабилась, не было волнения, я отпустила ситуацию — и всё получилось», — цитирует Егорову «Матч ТВ».

Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

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