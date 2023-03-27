Егорова о серебре на ЧР: я отпустила ситуацию — и всё получилось

Анастасия Егорова прокомментировала второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

«Я счастлива. Сложно было психологически, потому что я не попала в команду, тренировалась с регионом. Сегодня я просто расслабилась, не было волнения, я отпустила ситуацию — и всё получилось», — цитирует Егорову «Матч ТВ».

Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.