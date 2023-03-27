Шевченко: когда я стрельнула на ноль, то была уже уверена в своей победе

Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

«Я последние два дня постоянно думала об этой гонке, очень хотела выиграть. Эта мысль всегда со мной была. И когда пришла на стойку, подумала: либо сейчас, либо никогда. Стрельнула на ноль и была уже уверена в своей победе. Последний круг постаралась пройти ровно, нигде не форсировать, чтобы не растерять преимущество. Сегодня удалось кайфануть от стрельбы, а от самой гонки — нет. Очень тяжело бежать: на поворотах, на спусках всё разбито — главное, не падать», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее сообщалось, что Никита Поршнев выиграл спринт на чемпионате России, Эдуард Латыпов — третий.