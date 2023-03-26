Биатлонист Ерёмин: сборную России в Казахстане тоже поддерживают

Биатлонист сборной России Роман Ерёмин, ранее представлявший Казахстан, заявил, что российская команда пользуется популярностью в этой стране.

«В основном, люди, которые следят за биатлоном, смотрят «Матч ТВ». То есть они болеют за ту страну, в которой живут, но так как они смотрят российское телевидение, российскую сборную они тоже поддерживают», — цитирует Ерёмина «Чемпионат».

Российские и белорусские спортсмены не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU).

25 января глава комитета Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление президента МОК Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.