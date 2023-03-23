Васильев: Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения
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«Этот человек создал проблему своими руками, а теперь не может справиться с последствиями. Он войдёт в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. Я не представляю, как можно восстановить нормальное отношение», — цитирует Васильева Sport24.
23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что в Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024.