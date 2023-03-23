Васильев: Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.

«Этот человек создал проблему своими руками, а теперь не может справиться с последствиями. Он войдёт в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. Я не представляю, как можно восстановить нормальное отношение», — цитирует Васильева Sport24.

23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024.