В Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024

Во время визита главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на Рурский политический форум в Эссене (Германия) прошли протесты.

По информации Sportschau.de, около 200 человек вышли на протест против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.