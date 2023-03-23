В Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024
- AFP
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По информации Sportschau.de, около 200 человек вышли на протест против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.