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Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов до международных соревнований.
Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов
  • РИА Новости

«Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то всё свелось к одному, который касается нашей страны. Возможно, если на призывы спортивных руководителей не будет никакого ответа, нужно обратиться в ООН, может, там мы сумеем получить официальный ответ, поймём, что нам не нужно рассчитывать на попадание на Олимпиаду», — цитирует Фетисова ТАСС.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

10 марта стало известно, что конгресс Федерации фехтования Германии (DFB) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.

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