Глава МОК: я выступаю против политического влияния на спорт
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«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины.
Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время», — приводит слова Баха AP.
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.