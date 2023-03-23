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Глава МОК: я выступаю против политического влияния на спорт

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением об условиях возможного возвращения россиян на международные турниры.
Глава МОК: я выступаю против политического влияния на спорт
  • globallookpress.com
  • © Bernd Weißbrod/dpa

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины.

Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время», — приводит слова Баха AP.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Вячеслав Фетисов предложил обратиться в ООН по вопросу допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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