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Каминский: в нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами

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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о проблемах с качеством экипировки после старта национального первенства в Ханты‑Мансийске.
Каминский: в нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Латыпов должен выигрывать. Самый главный соперник — он сам. Поршнев? Не могу отделять фактор подготовки лыж. В нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Никита Поршнев стал победителем спринта на 10 км. Его результат — 26 минут 25,5 секунды. На двух огневых рубежах спортсмен не допустил промахов.

Вторым финишировал Даниил Серохвостов. Третий — Эдуард Латыпов.

Ранее Поршнев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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