Каминский: в нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Латыпов должен выигрывать. Самый главный соперник — он сам. Поршнев? Не могу отделять фактор подготовки лыж. В нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Никита Поршнев стал победителем спринта на 10 км. Его результат — 26 минут 25,5 секунды. На двух огневых рубежах спортсмен не допустил промахов.
Вторым финишировал Даниил Серохвостов. Третий — Эдуард Латыпов.
Ранее Поршнев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.