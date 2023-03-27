Каминский: в нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о проблемах с качеством экипировки после старта национального первенства в Ханты‑Мансийске.

«Латыпов должен выигрывать. Самый главный соперник — он сам. Поршнев? Не могу отделять фактор подготовки лыж. В нашей группе практически все спортсмены испытывают проблемы с «тёплыми» лыжами», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Никита Поршнев стал победителем спринта на 10 км. Его результат — 26 минут 25,5 секунды. На двух огневых рубежах спортсмен не допустил промахов.

Вторым финишировал Даниил Серохвостов. Третий — Эдуард Латыпов.

Ранее Поршнев прокомментировал победу в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.