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Биатлонистка Егорова считает, что российских спортсменов допустят до Олимпиады 2026 года

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Биатлонистка Анастасия Егорова выразила уверенность, что российские спортсмены будут допущены к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«Конечно, я очень скучаю по международным стартам. Хочется выступать на чемпионате мира и Олимпиаде. Почему-то я уверена, что мы поедем на Игры в Милан. Но и в России, если побегаем один год, ничего страшного не случится», — цитирует Егорову РИА Новости.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее в ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян.

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