В ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян
- AFP
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«На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Представители всех ассоциаций глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить в качестве нейтральных атлетов — без гимна, флага и национальной символики», — написала Ксантаки в соцсетях.
25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.
Ранее сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.