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В ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян

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Специальный докладчик ООН Александра Ксантаки рассказала об обсуждении с иностранными спортсменами возвращения россиян на международные соревнования.
В ООН заявили, что иностранные спортсмены выступают за возвращение россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира. Представители всех ассоциаций глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить в качестве нейтральных атлетов — без гимна, флага и национальной символики», — написала Ксантаки в соцсетях.

25 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее сообщалось, что НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032.

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