НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
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«Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии», — заявил глава НОК Австралии Мэтт Кэролл.
25 января глава Междунаролного олимпийского комитета Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.
Ранее сообщалось, что у штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024.