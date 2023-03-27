НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии сообщил о желании принять российских и белорусских спортсменов на Играх 2032 года в Брисбене.

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© Aaron Foster