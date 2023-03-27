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НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии сообщил о желании принять российских и белорусских спортсменов на Играх 2032 года в Брисбене.
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

«Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии», — заявил глава НОК Австралии Мэтт Кэролл.

25 января глава Междунаролного олимпийского комитета Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее сообщалось, что у штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024.

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