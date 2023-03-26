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У штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024

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В Лозанне (Швейцария) прошла акция протеста, обращённая к Международному олимпийскому комитету (МОК).
У штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

По информации Inside The Games, участники мероприятия призывали организацию не допускать россиян до Олимпийских игр — 2024 в Париже. Отмечается, что протестующие с плакатами, выкрикивая лозунги «Олимпийские игры без России», прошли 3,5 км до штаб-квартиры МОК.

25 января глава комитета Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее Дмитрий Медведев осудил отстранение российских спортсменов международными федерациями.

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