Дмитрий Медведев осудил отстранение российских спортсменов международными федерациями
- РИА Новости
«Я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он также отметил, что спорт переживает сложные времена и для атлетов это колоссальное испытание.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.
Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.