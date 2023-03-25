Дмитрий Медведев осудил отстранение российских спортсменов международными федерациями

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что спорт переживает сложные времена и для атлетов это колоссальное испытание.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.