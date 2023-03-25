Узнать больше

Дмитрий Медведев осудил отстранение российских спортсменов международными федерациями

Короткая ссылка
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Дмитрий Медведев осудил отстранение российских спортсменов международными федерациями
  • РИА Новости

«Я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что спорт переживает сложные времена и для атлетов это колоссальное испытание. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдёт с 28 по 30 марта.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить