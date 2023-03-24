Матыцин надеется, что исполком МОК допустит российских спортсменов на все турниры
«Надеемся, что на предстоящем заседании исполнительного комитета МОК будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой, будет поднят вопрос отбора и участия наших спортсменов в Олимпийских играх», — заявил Матыцин.
Он подчеркнул, что Минспорт ведёт активную работу по развитию спорта высших достижений вместе с Олимпийским комитетом России, поддерживаем диалог с международными федерациями по линии правительства.
«Сегодня одна из главных наших задач - обеспечение соревновательной активностью всех наших спортсменов. Это указано и в Стратегии-2030, которая была разработана и принята задолго до массового и неправомерного отстранения россиян», — добавил Матыцин.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Заседание исполнительного комитета МОК пройдет с 28 по 30 марта.
Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов высказался о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.