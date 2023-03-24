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Матыцин надеется, что исполком МОК допустит российских спортсменов на все турниры

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Министр спорта Олег Матыцин высказался о скором возможном допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

«Надеемся, что на предстоящем заседании исполнительного комитета МОК будет принято решение рекомендовать международным федерациям допустить россиян на все соревнования под их эгидой, будет поднят вопрос отбора и участия наших спортсменов в Олимпийских играх», — заявил Матыцин.

Он подчеркнул, что Минспорт ведёт активную работу по развитию спорта высших достижений вместе с Олимпийским комитетом России, поддерживаем диалог с международными федерациями по линии правительства.

«Сегодня одна из главных наших задач - обеспечение соревновательной активностью всех наших спортсменов. Это указано и в Стратегии-2030, которая была разработана и принята задолго до массового и неправомерного отстранения россиян», — добавил Матыцин.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдет с 28 по 30 марта.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов высказался о восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.



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