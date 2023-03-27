День сюрпризов: как Поршнев и Шевченко сенсационно выиграли спринты на чемпионате России по биатлону

Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Он не допустил ни одной осечки на рубежах и превзошёл результаты Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова. В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала бывшая лыжница Наталия Шевченко, которая продемонстрировала не только точную стрельбу, но и быстрый ход. Она опередила сенсационно лидировавшую долгое время Анастасию Егорову, а также развившую потрясающую скорость на последнем круге Анастасию Горееву.

Цена осечки

Чемпионат России по биатлону стартовал в понедельник двумя спринтерскими гонками. Погода в Ханты-Мансийске установилась довольно сложная для этого вида — тёплая и влажная. В таких условиях большую роль играет не только подготовка спортсмена, но и работа лыж: они достаточно быстро впитывают влагу и могут запросто встать прямо на дистанции.

Кроме того, свой отпечаток на итоговый результат наложила и несколько необычная конфигурация трассы. По словам тренера Сергея Башкирова, здесь своеобразный подход к огневому рубежу — сразу с подъёма, а значит, у участников нет возможности перевести дух перед стрельбой.

Первыми на старт вышли мужчины. Лучший разгон показали главные фавориты, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов, которые отправились в бой друг за другом. На подходе к лёжке их разделяли всего 0,4 секунды, но трёхкратный призёр Олимпийских игр в Пекине закрыл мишени гораздо быстрее и обеспечил себе 2,5 секунды преимущества. В целом с лёжкой на ноль справилась большая группа биатлонистов, среди которых Пётр Пащенко, Никита Поршнев, Кирилл Бажин, Максим Цветков, Карим Халили и белорус Антон Смольский.

Но у многих из них возникли проблемы со скоростью. Так, Латыпов, стартовавший позже, обошёл Смольского за второй круг на 15,4 секунды, а Цветкова — почти на 20. Халили же, обычно отличающийся высоким темпом на лыжне, к стойке проигрывал Эдуарду больше минуты. Достойно катили лыжи лишь у Поршнева, который ко второму рубежу подходил третьим с отставанием 17,7 секунды от лидера.

Латыпова же в очередной раз подвела стойка. Башкирский спортсмен быстро закрыл три мишени, а затем долго выцеливал четвёртую. В итоге этот выстрел получился точным, а вот пятый всё-таки ушёл в молоко.

Не справился с нервами и Серохвостов, также допустивший осечку, но он провёл на рубеже гораздо меньше времени, чем товарищ по команде, и ушёл со стрельбища с преимуществом над ним в 9,4 секунды.

Поршнев — единственный из тройки лидеров, кто безупречно справился со стойкой, и это стало залогом его победы. Хотя Серохвостов по ходу дистанции получил информацию, что Никита улучшил его результат, отыграть отставание один из самых быстрых российских биатлонистов не сумел. В итоге у него серебро.

«Трасса тяжёлая. Я с первого круга начал бежать, понимая, что, скорее всего, лыжи встанут к последним кругам. Это было оправданно, так как они и правда встали — и даже раньше, чем я ожидал. Мне сказали, что Поршнев ушёл лидером в десяти секундах. Подумал, что смогу на последнем круге это время снять, но мне каждую отсечку повторяли то же самое. Я уже сильнее просто не мог идти. Пытался, но не получилось», — сказал Даниил в эфире «Матч ТВ».

Латыпов, довольствовавшийся на этот раз бронзой, признался: гонка далась ему настолько тяжело, что он даже не помышлял об увеличении темпа. По его словам, после первого круга ноги уже плохо слушались — приходилось терпеть и стараться «не наесться на подъёмах». Также он посетовал на сложный подход к стрельбищу, что привело к осечке на стойке.

«Конечно, на стрельбе было впустую потраченное время, но так получилось: слишком сильно восстановился и после третьего выстрела начало немножко трясти — мышечный тремор. Подход здесь очень сложный, не справился с этим моментом. Хотел на качество отработать, но передержал выстрел. Смог четвёртый добить, но на пятый уже не хватило концентрации, поэтому промазал», — пояснил спортсмен.

А выступающий за Ханты-Мансийск Поршнев отметил работу лыж, которые оказались прекрасно готовы к капризной погоде. Он поблагодарил за это свою команду. Также он выразил признательность болельщикам за поддержку, особенно своей семье.

«Здесь жена, дочь, и я слышал их на каждом круге. Они стояли, кричали мне. Было безумно приятно. Я понимал, что нахожусь в неплохой форме. Уже в Тюмени показывал достаточно близкие к лидерам результаты. Осознавал, что не болел и тренировался здесь, дома, нормально провёл подготовку. И тут погода, под которую наш сервис умеет хорошо подготовить лыжи. Поэтому и удалось классно выступить», — поделился свежеиспечённый чемпион России.

Триумф лыжницы

Женская гонка получилась гораздо более захватывающей и интригующей, а результат и вовсе сенсационным. Быстрее всех стартовый круг ожидаемо преодолела Ирина Казакевич, регулярно демонстрирующая свои спринтерские качества на лыжне. А вот со стрельбой у подопечной Михаила Шашилова в нынешнем сезоне совсем не ладится. На этот раз сложности начались уже на лёжке: два промаха отбросили Ирину сразу на 46 секунд от Натальи Гербуловой, которая стартовала прямо перед ней и закрыла все мишени. А надежды на награды самой уроженки Перми, некоторое время шедшей в лидерах, перечеркнули три помарки на стойке.

Зато Анастасия Егорова и бежала отлично, и стреляла без осечек. Долгое время после финиша мурманчанки никто даже близко не посягал на её время, и казалось, что девушку ждёт первое золото чемпионата страны в карьере. Лариса Куклина с нулём промахов уступила ей 37,5 секунды, а Евгения Буртасова — 29,1. Между тем феноменальный результат продемонстрировала Анастасия Гореева. Она допустила по одному промаху на каждом огневом рубеже, но смогла опередить и Куклину, и Буртасову, отыграв на последнем круге больше 30 секунд.

При этом москвичка призналась, что бежала даже не на полную мощь, хотя и отдала почти все силы. По словам Анастасии, после случая на финальном этапе Кубка России, когда ей стало плохо на финише пасьюта, она испытывает страх повторения подобной ситуации и перестраховывается.

«Старалась разложиться по дистанции и беречь силы, хотя тренеры, наоборот, говорили, что нужно с первых кругов всадить, пока лыжи хорошо едут. Но я шла с запасом и на финише уже выдала, что могла. Но я не бегу на все 100%: есть некий барьер, через который боюсь переступить», — поделилась биатлонистка после гонки.

Тем временем на авансцену вышла Наталия Шевченко, бывшая лыжница, которая первый год выступает в биатлоне. Много шума наделала Екатерина Носкова, ставшая на прошлой неделе призёром лыжного чемпионата страны, а теперь последовал своего рода ответ.

Шевченко стартовала под 55-м номером, когда многие лидеры уже финишировали, а трасса была порядком разбита. Однако спортсменка достаточно быстро преодолела первый круг, всего три секунды уступив Казакевич, а после точной стрельбы лёжа на столько же обошла Егорову. Всё решала стойка, и подопечная Шашилова справилась с ней блестяще. Со стрельбища она уходила с преимуществом в десять секунд и не только смогла его удержать, но и увеличила до 35,6.

«Я последние два дня постоянно думала об этой гонке, очень хотела выиграть. Эта мысль всегда со мной была. И когда пришла на стойку, подумала: «Либо сейчас, либо никогда». Стрельнула на ноль и была уже уверена в своей победе. Последний круг постаралась пройти ровно, нигде не форсировать, чтобы не растерять преимущество. Сегодня удалось кайфануть от стрельбы, а от самой гонки — нет. Очень тяжело бежать: на поворотах, на спусках всё разбито — главное не падать», — поделилась победительница.

Егорова, в свою очередь, отметила, что рада хорошему результату. По словам Анастасии, нынешний сезон складывался для неё психологически тяжело из-за непопадания в сборную страны.

«По самооценке это, конечно, сильно ударило. Сегодня я просто расслабилась. Вчера и сегодня не было волнения. На протяжении всего сезона перед каждой гонкой волновалась, а сегодня отпустила — и всё получилось», — призналась биатлонистка.