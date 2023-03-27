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Гореева — о бронзе на ЧР: шла с запасом, а на финише уже выдала

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Анастасия Гореева, завоевавшая бронзу в спринте, рассказала о своей тактике в гонке на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.
Гореева — о бронзе на ЧР: шла с запасом, а на финише уже выдала
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я старалась сразу разложиться, потому что дистанция большая, сложная. С первого круга трасса была разбита, спасибо нашим мальчикам. Ну, я шла с запасом, а на финише уже выдала», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Наталия Шевченко стала победительницей спринта. Её результат — 24 минуты 22,5 секунды. На двух огневых рубежах она не допустила промахов.

Второй стала Анастасия Егорова, третьей — Анастасия Гореева.

Ранее сообщалось, что Никита Поршнев выиграл спринт на чемпионате России, Эдуард Латыпов — третий.

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