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Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске

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Серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова заявила, что не выступит на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Друзья, сезон для меня окончен (так и не начавшись), к сожалению, на старт я завтра не выйду! Иногда необходимо признать поражение, чтобы двигаться дальше. Благодарю каждого, кто поддерживал меня в четырёх гонках этого сезона», — написала спортсменка в Telegram-канале. 

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России. После посещения врачей спортсменка приняла решение дать своему телу отдохнуть и набраться сил.

28-летняя спортсменка из Томской области завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. 

Чемпионат России в Ханты-Мансийске пройдёт с 27 марта по 2 апреля. 

Ранее тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал второе место биатлонистки Екатерины Носковой и лыжницы Алёны Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России.

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