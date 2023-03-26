Биатлонистка Миронова не выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Миронова заявила, что не выступит на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Друзья, сезон для меня окончен (так и не начавшись), к сожалению, на старт я завтра не выйду! Иногда необходимо признать поражение, чтобы двигаться дальше. Благодарю каждого, кто поддерживал меня в четырёх гонках этого сезона», — написала спортсменка в Telegram-канале.

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России. После посещения врачей спортсменка приняла решение дать своему телу отдохнуть и набраться сил.

28-летняя спортсменка из Томской области завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в эстафетной гонке.

Чемпионат России в Ханты-Мансийске пройдёт с 27 марта по 2 апреля.

Ранее тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал второе место биатлонистки Екатерины Носковой и лыжницы Алёны Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России.