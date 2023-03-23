Турышев рассказал о тактике Носковой и Перевозчиковой в командном спринте

Тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал второе место биатлонистки Екатерины Носковой и лыжницы Алёны Перевозчиковой в командном спринте на чемпионате России.

«Главная надежда была на Алёну, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определённый отрыв. У неё это получилось: она сделала всё возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место. А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местами было 26 секунд, это было уже делом техники.

Изначально гонку с Перевозчиковой должна была бежать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России. Поэтому мы оценили шансы остальных девочек и хороший ход Носковой, который она показала недавно на Кубке Содружества, и приняли решение поставить её в эту эстафету. Сразу был разговор, что она побежит второй этап, потому что он более спокойный. Обычно к финишному кругу уже всё решается — либо ты борешься за медали, либо ты за бортом. Не думаю, что в этом был какой-то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос только какая», — сказал Турышев в интервью RT.

Ранее Екатерина Носкова прокомментировала второе место в командном спринте.