Узнать больше

Носкова — о втором месте в командном спринте на чемпионате России: эмоции самые положительные

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала второе место в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.
Носкова — о втором месте в командном спринте на чемпионате России: эмоции самые положительные
  • РИА Новости

«Эмоции самые положительные. Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил. Даже думаю, что не рассматривали, что мы можем за что-то бороться. Но когда мы пробежали квалификацию, нам сказали, что мы однозначно поборемся за медали. Мы взяли серебро — и это отличный результат. Я счастлива», — сказала Носкова.

Результат Екатерины Смирновой и Елизаветы Пантриной из Тюменской области — 1 — 26.39,9.

Вторыми стали Алёна Перевозчикова и Екатерина Носкова из ХМАО — Югра — 1. Их отставание составило 18,2.

Третьи — Юлия Ступак и Ольга Царёва (+ 32,6), представляющие Республику Коми — 1.

Ранее Смирнова и Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить