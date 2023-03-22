Носкова — о втором месте в командном спринте на чемпионате России: эмоции самые положительные

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала второе место в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Эмоции самые положительные. Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил. Даже думаю, что не рассматривали, что мы можем за что-то бороться. Но когда мы пробежали квалификацию, нам сказали, что мы однозначно поборемся за медали. Мы взяли серебро — и это отличный результат. Я счастлива», — сказала Носкова.

Результат Екатерины Смирновой и Елизаветы Пантриной из Тюменской области — 1 — 26.39,9.

Вторыми стали Алёна Перевозчикова и Екатерина Носкова из ХМАО — Югра — 1. Их отставание составило 18,2.

Третьи — Юлия Ступак и Ольга Царёва (+ 32,6), представляющие Республику Коми — 1.

Ранее Смирнова и Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на чемпионате России.