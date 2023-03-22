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Смирнова и Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на чемпионате России

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Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина поделились впечатлениями от победы в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.
Смирнова и Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на чемпионате России
  • РИА Новости

«Мы выходили за победой, сегодня были увереннее на 100%, чем на «Чемпионских высотах». Тактика у меня была такая же, сразу выходить вперёд и не обращать внимания на соперников. После вчерашней гонки состояние не такое свежее, поэтому сегодня было тяжеловато», — сказала Смирнова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Результат лыжниц из Тюменской области-1 — 26.39,9.

Вторыми стали Алёна Перевозчикова и Екатерина Носкова из ХМАО-Югра-1. Их отставание составило 18,2.

Третьи — Юлия Ступак и Ольга Царёва (+32,6), представляющие Республику Коми-1.

Ранее Тимашов и Горбунов стали победителями квалификации командного спринта на чемпионате России.

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