Скорость Носковой, точность Латыпова и «терпёжка» Серохвостова: чем запомнились спринты на Кубке Содружества по биатлону

Екатерина Носкова выиграла спринтерскую гонку на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону в Тюмени. Она допустила один промах, но при этом опередила всех соперниц, отстрелявших на ноль. В соревновании мужчин не было равных Эдуарду Латыпову, который закрыл все десять мишеней и показал лучшую скорость на двух кругах из трёх. Даниил Серохвостов попытался навязать борьбу трёхкратному призёру пекинской Олимпиады, но его подвела одна осечка на лёжке.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону стартовал в четверг, 9 марта, в Тюмени. В рамках турнира будут определены обладатели главного трофея среди мужчин и женщин. В отличие от Кубка России, где, помимо «Большого хрустального глобуса», вручались и малые награды за каждую из дисциплин, здесь ведётся лишь общий зачёт, а значит, победителя будет только два.

Лидером в женской части перед заключительным этапом была Динара Алимбекова-Смольская с 1448 баллами, в тройку также входили Ирина Казакевич (1386) и Виктория Сливко (1378).

Обе россиянки по итогам спринта могли сократить отставание от белоруски, и серьёзную заявку на это с первых метров дистанции сделала Казакевич. Она продемонстрировала сильнейший разбег, безупречно справилась со стрельбой на лёжке и перед вторым огневым рубежом выигрывала 17 секунд у шедшей до этого в лидерах Анастасии Шевченко. Но стойка в очередной раз в этом сезоне подвела Ирину, причём серьёзно — три промаха не позволили ей надеяться не только на победу, но и на попадание в шестёрку сильнейших.

Сама Шевченко справилась с дистанцией достаточно хорошо, хотя и сдала в скорости на последнем круге. После финиша она некоторое время находилась в лидерах. Не смогла её потеснить и Алимбекова-Смольская, которая стреляла также без осечек, но ходом была не слишком хороша.

А главной героиней гонки неожиданно стала Екатерина Носкова. Уроженка Свердловской области допустила промах на первом огневом рубеже, но рук не опустила. Отработав на ноль вторую стрельбу, Екатерина включила максимальную скорость и без проблем не только отыграла 7,9 секунды отставания от Шевченко, но и привезла ей на финише ещё 9,3.

Единственной, кто мог отобрать у Носковой победу, была стартовавшая одной из последних Сливко. Она закрыла все десять мишеней и демонстрировала неплохой ход, в особенности на заключительном круге. Тренеры до последнего вели Викторию по времени соперницы, но в итоге она уступила ей три секунды.

«Я довольна, что справилась со стрельбой. Давно на ноль не стреляла. Ходу тоже могу порадоваться после предыдущих гонок. Они были очень тяжёлыми — не только по самочувствию, но и по результатам, которые меня не удовлетворяли. Считаю, что сегодня в такой компании занять второе место — это хорошо. Обидно, конечно, что немного уступила в борьбе за золото, но я всё равно рада. Просто не улыбаюсь, не кричу сейчас от радости, как когда ты побеждаешь», — прокомментировала своё выступление Сливко в эфире «Матч ТВ».

Носкова же призналась, что была очень расстроена осечкой на лёжке, поэтому решила отдать все силы на лыжне. По её словам, последний круг она преодолевала, понимая, что судьбу медалей будут решать считаные мгновения.

«Меня вели по трассе все тренеры, кричали, что сзади борьба, все стреляют в нули, все в секундах. Я не понимала, с кем конкретно борюсь, просто отдавала все силы и очень счастлива победить, ведь не так часто мне удавалось это сделать в сезоне», — рассказала биатлонистка.

Третье место в итоге заняла Шевченко, а за ней расположилась Алимбекова-Смольская, которая сохранила лидерство в общем зачёте. Казакевич, несмотря на три осечки, проиграла Носковой всего 47,6 секунды и замкнула топ-10. Неудачно сложилось выступление у Елизаветы Каплиной и Ларисы Куклиной. Первая не закрыла ровно половину мишеней, а вторая промахнулась трижды, что позволило им занять лишь 30-е и 24-е места соответственно.

Эта гонка ознаменовалась ещё одним событием — возвращением в соревновательный график Екатерины Юрловой-Перхт. Она продемонстрировала безупречную стрельбу и заняла 13-е место.

«Рада, что всё сложилось на огневом рубеже, особенно из положения лёжа, потому что была не очень уверенная пристрелка. Но всё получилось хорошо: чётко и быстро. К лыжной составляющей пока есть вопросики. Всё-таки соревновательная практика играет огромную роль, и надеюсь за счёт этих стартов сделать небольшой шажок вперёд перед чемпионатом России», — поделилась впечатлениями от первой за долгое время гонки экс-чемпионка мира.

До соревнований в Тюмени в мужской части турнира на первой строчке рейтинга располагался Антон Смольский с 1481 баллом, за ним шли Эдуард Латыпов (1457) и Антон Бабиков (1372). Но буквально за несколько минут до старта стало известно, что лидер зачёта не сможет выйти на дистанцию из-за болезни. По аналогичной причине не был заявлен на гонку и Бабиков. Всё это давало возможность Латыпову получить жёлтую майку лидера — для этого ему нужно было лишь не опуститься ниже 41-го места.

Со своей задачей спортсмен справился безупречно. Эдуард был точен на обоих огневых рубежах, хотя и пощекотал нервы фанатам, выцеливая последний выстрел на лёжке и третий — на стойке. В скорости же с трёхкратным бронзовым призёром Игр-2022 мог соперничать разве что Даниил Серохвостов, но его подвела меткость — одна осечка из положения лёжа позволила ему занять лишь второе место с отставанием в 30 секунд. Василий Томшин, ставший третьим также с одним промахом, и вовсе проиграл 56,9 секунды.

Вообще, у мужчин, в отличие от женщин чуть ранее, со стрельбой не заладилось. В топ-10 оказались лишь два спортсмена, закрывших все мишени: помимо Латыпова, идеально отработал на рубежах Дмитрий Абашев, ставший восьмым. Победитель общего зачёта Кубка России Карим Халили промахнулся трижды и занял только 19-е место.

Таким образом, Латыпов добавил 120 баллов в свою копилку и сделал весомую заявку на завоевание Кубка Содружества. Комментируя результаты, Эдуард подчеркнул, что не сбавлял темпа вплоть до финиша, так как старался обеспечить себе максимально комфортное преимущество на грядущую гонку преследования.

«Очень тяжело сегодня было. На последнем круге очень сильно стало некомфортно, и пришлось терпеть от самого его начала... Самочувствие среднее, нет какого-то запаса, приходится со старта работать на максимум», — рассказал спортсмен после финиша.

По словам победителя, с первых километров дистанции он чувствовал соперничество со стороны Серохвостова и ожидал серьёзной битвы. Не зря ведь ещё накануне гонки Даниил заявил, что восстановился после череды болезней и готов обыграть лидера российского биатлона.

«Первый круг я начал достаточно хорошо и сильно, но сразу было понятно, что Даниил тоже идёт на полную мощь. Я отыгрывал у него совсем чуть-чуть, ждал, что будет настоящая битва, так и получилось», — отметил Латыпов.

В свою очередь, Серохвостов посетовал на осечку, а также отметил, что для победы ему не хватило умения превозмочь себя в сложный момент.

«Для первого места сегодня не хватило чистой стрельбы и терпёжки. Терпёжка — это когда ты уже идёшь на максимум, а надо ещё бежать километров девять. В Ижевске я болел и тренируюсь только дней пять. Для меня это стандартная ситуация по сезону, поэтому тяжеловато», — пояснил биатлонист.