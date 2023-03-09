Биатлонистка Носкова прокомментировала победу в спринте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Екатерина Носкова поделилась эмоциями от победы в спринте на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.

«Я довольна своим состоянием на дистанции. На последнем круге меня вели, подсказывали, что девчонки позади в секундах, и я сегодня показала всё, на что способна. Я рада сегодня победить — очень хотела выиграть», — цитирует Носкову «Чемпионат».

Дистанцию 7,5 км россиянка прошла за 20 минут 53,6 секунды, допустив один промах. Второй пришла Виктория Сливко с отставанием в три секунды (без промахов), третья — Анастасия Шевченко (+9,3, без промахов).

Шестой этап соревнований проходит в Тюмени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о международных соревнованиях в свете отсутствия российских спортсменов.