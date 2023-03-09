Васильев: биатлон без россиян стал неинтересным, как и лыжные гонки
«Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать. Норвежцы идут с отрывом как в использовании запрещённых препаратов, так и во всём остальном. Соревнования стали вообще неинтересными», — цитирует Васильева «Матч ТВ».
По его мнению, «биатлон стал таким же неинтересным видом спорта, как и лыжные гонки, где доминируют только норвежцы».
«И делают они это не благодаря таланту, а благодаря легальному применению запрещённых препаратов. Это моё личное мнение», — заключил Васильев.
Йоханнес Бё 8 марта досрочно победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/23. Норвежец одержал 16 побед в личных гонках. Также он установил рекорд по количеству попаданий на подиум в личных гонках — 19 раз подряд.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии.