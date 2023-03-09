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Латыпов прокомментировал победу в спринте на Кубке Содружества по биатлону

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после победы в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23 в Тюмени.
Латыпов прокомментировал победу в спринте на Кубке Содружества по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Сегодня было очень тяжело. Думал, что самочувствие будет получше. На последнем круге стало некомфортно, надо было терпеть с самого начала круга. Завтра будет масс‑старт, нужно было увеличивать преимущество до последнего метра дистанции», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Также биатлонист ответил на вопрос о том, насколько принципиальным было соперничество с соотечественником Даниилом Серохвостовым.

«Первый круг начал сильно, понимал, что Серохвостов стартовал на полную мощь. Сразу понял, что будет настоящая битва, так и получилось. Самочувствие среднее, хоть и рад победить, нет запаса, с первых метров работаешь на 100%», — сказал он.

28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды.

Второе место в гонке занял Серохвостов (+30 секунд). Третьим финишировал россиянин Василий Томшин (+56,9).

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.

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