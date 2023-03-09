Латыпов прокомментировал победу в спринте на Кубке Содружества по биатлону
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Сегодня было очень тяжело. Думал, что самочувствие будет получше. На последнем круге стало некомфортно, надо было терпеть с самого начала круга. Завтра будет масс‑старт, нужно было увеличивать преимущество до последнего метра дистанции», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Также биатлонист ответил на вопрос о том, насколько принципиальным было соперничество с соотечественником Даниилом Серохвостовым.
«Первый круг начал сильно, понимал, что Серохвостов стартовал на полную мощь. Сразу понял, что будет настоящая битва, так и получилось. Самочувствие среднее, хоть и рад победить, нет запаса, с первых метров работаешь на 100%», — сказал он.
28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды.
Второе место в гонке занял Серохвостов (+30 секунд). Третьим финишировал россиянин Василий Томшин (+56,9).
Ранее стало известно, что российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.