Латыпов: против Большунова шансов мало, но хотел бы попробовать себя в лыжных гонках
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«Я хотел попробовать выступить в лыжных гонках, сравнить свои силы с лыжниками, но у нас слишком плотный график соревнований по биатлону. Биатлонисты могут навязать борьбу лыжникам. Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Биатлонист заявил, что у него было бы мало шансов опередить российского лыжника Александра Большунова.
«Против Большунова шансов мало. Он лыжник мирового уровня. Было бы хорошо сравнить, сколько я могу проиграть Александру, или навязать борьбу на каких‑то коротких участках. Лично я считаю, что мог бы посоперничать на дистанции 15 км в разделке», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23 в Тюмени.