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Латыпов: против Большунова шансов мало, но хотел бы попробовать себя в лыжных гонках

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в лыжных соревнованиях.
Латыпов: против Большунова шансов мало, но хотел бы попробовать себя в лыжных гонках
  • globallookpress.com
  • © Antti Yrjönen

«Я хотел попробовать выступить в лыжных гонках, сравнить свои силы с лыжниками, но у нас слишком плотный график соревнований по биатлону. Биатлонисты могут навязать борьбу лыжникам. Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Биатлонист заявил, что у него было бы мало шансов опередить российского лыжника Александра Большунова.

«Против Большунова шансов мало. Он лыжник мирового уровня. Было бы хорошо сравнить, сколько я могу проиграть Александру, или навязать борьбу на каких‑то коротких участках. Лично я считаю, что мог бы посоперничать на дистанции 15 км в разделке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23 в Тюмени.

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