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Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23 в Тюмени.
Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Martin Schutt/dpa

28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды.

Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов (+30 секунд). Третьим финишировал его соотечественник Василий Томшин (+56,9).

Также на Кубке Содружества выступают биатлонисты из Белоруссии.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.

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