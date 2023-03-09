Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/23 в Тюмени.

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