Латыпов выиграл спринт на шестом этапе Кубка Содружества по биатлону
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- © Martin Schutt/dpa
28-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды.
Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов (+30 секунд). Третьим финишировал его соотечественник Василий Томшин (+56,9).
Также на Кубке Содружества выступают биатлонисты из Белоруссии.
Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов.
Ранее российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.