Золото Сливко, суперфиниш Носковой и радость Мухамедзянова: как прошли масс-старты биатлонистов на ЧР в Ижевске
- В центре — Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика)
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Носкова показала класс на финише
В воскресенье, 26 февраля, завершилась ижевская часть чемпионата России по биатлону. Спортсмены принимали участие в очередной контактной гонке — масс-старте. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли девушки. Погода поначалу радовала. Практически не было ветра, поэтому после первой стрельбы девять соперниц покидали стадион почти одновременно.
Большой группой они пробежали круг и пришли на вторую лёжку. И здесь уже всё прошло не так гладко. Быстро и точно отработали Лариса Куклина, выигравшая в Ижевске золото в индивидуальной гонке, Полина Шевнина, Анастасия Гореева и Екатерина Носкова. Чуть замешкалась Виктория Сливко: потратила на стрельбище 39 секунд, поэтому ей пришлось на трассе догонять конкуренток.
Девушки так увлеклись выяснением отношений на трассе, что на стойке никто из пятёрки лидеров не смог обойтись без ошибки. Сливко, Гореева и Куклина промахнулись по разу, а Носкова и Шевнина — по два. Этим воспользовались немного отставшие Анастасия Батманова и Ксения Довгая, которые чисто закрыли все мишени. И число претендентов на медали масс-старта вновь увеличилось.
На лыжне наконец решила включить скорость Гореева, она оторвалась от преследовательниц на 12 секунд и в одиночестве выезжала на стадион. Однако увеличение темпа на дистанции сказалось на стрельбе. Она один раз ошиблась и отправилась на штрафной круг, подарив соперницам шанс на золото. И им уверенно воспользовалась Сливко: она закрыла все мишени и первой убежала со стрельбища. А в 14 секундах от неё расположилась Анастасия.
Борьба за бронзу развернулась между четырьмя биатлонистками. Третьей покинула стадион Шевнина. Спортсменка вновь закрыла все мишени и вернулась в борьбу за награды после провала на первой стойке. В погоню за ней бросились Куклина и Тамара Дербушева.
Однако сенсацию сотворила Носкова. Екатерина один раз промазала на последней стрельбе и отставала от Полины на 17 секунд, но сумела за круг догнать соперницу. В итоге вновь, как и днём ранее, у девушек был захватывающий финиш. Только на стадион вместе выходили не две, а сразу четыре биатлонистки.
Расторопнее всех оказалась Носкова — уже опытный финишёр. В субботу она разделила бронзу с Натальей Гербуловой: девушки пересекли створ одновременно. В этот раз Екатерина оказалась впереди Шевниной, а Куклина и Дербушева отстали. При этом, по мнению победительницы этой дуэли, она могла претендовать и на золото.
«Большая моя ошибка, что я недоработала последний выстрел. Иначе, думаю, можно было сегодня и за первую строчку побороться. На выходе с рубежа мне сказали, что отставание составляет 17 секунд. При достаточно тяжёлом самочувствии я не сразу поверила, что смогу достать соперниц. Как-то потихоньку начала добавлять и к концу подъёма поняла, что отставание уже не сильно большое», — сказала Носкова.
«На стадион мы выкатились вчетвером. Перестраивались друг за другом, какая-то толкотня происходила. Я не могла найти лазейку, чтобы выскочить вперёд. И так получилось, что до последнего поворота мы постоянно менялись позициями. Единственным вариантом было выходить на большой радиус и вставать во второй коридор», — объяснила она в эфире «Матч ТВ».
Очень удивилась своей победе Сливко. По словам биатлонистки, у неё было ужасное состояние перед масс-стартом.
«Я очень рада выиграть, потому что прошла действительно очень тяжёлый путь. Накануне думала, сегодня просто не дойду до финиша. Хотела ехать рядышком, бороться, стараться стрелять. Но на первом круге поняла: чувствую себя достаточно хорошо и могу бороться с девочками. Ехала в хорошем темпе. Рада, что допустила только один промах. На последней стойке думала: это мой шанс. Слышала краем уха, как установки у девочек не закрываются, и была настроена только на ноль», — призналась Сливко.
Латыпов вновь не справился со стойкой
Мужской масс-старт получился ещё более непредсказуемым. Хотя одна тенденция всё-таки сохранилась: третью гонку подряд не справился со стрельбой Эдуард Латыпов. Хотя поначалу всё неплохо складывалось для бронзового призёра Олимпиады в Пекине. После первой лёжки он уходил лидером вместе с Антоном Бабиковым и Ильназом Мухамедзяновым. Биатлонисты оторвались от основной группы на десять секунд.
Второй огневой рубеж вновь удался Латыпову. Он отработал значительно быстрее конкурентов и убежал со стадиона первым. Чуть замешкался Мухамедзянов, но закрыл все мишени и отправился догонять Эдуарда. А Бабиков промахнулся и в итоге выпал из борьбы за медали.
А вот стойка опять стала камнем преткновения для одного из лидеров национальной команды: два штрафных круга отбросили его на четвёртую позицию с отставанием 29,7 секунды от Ильназа, который также один раз ошибся. В борьбу за медали постарались вклиниться Пётр Пащенко и Дмитрий Иванов, которые опередили на огневом рубеже Латыпова. Однако справиться со скоростью Мухамедзянова у них не получилось. Он увеличил отрыв от соперников и даже с двумя промахами на последней стрельбе уходил на последний круг с большим преимуществом.
Здесь ему в том числе помогли соперники. Все трое ошиблись, а Латыпов — так и вовсе четырежды. Таким образом, шанс появился у второй группы преследователей, среди которых точны оказались Михаил Первушин и Иван Колотов. Догнать Ильназа им было не под силу. На протяжении всей гонки представитель Удмуртии оставался сильнейшим на лыжне.
Впрочем, за серебро серьёзной борьбы, как и у девушек, не получилось, поскольку слишком разную скорость на трассе показывали соперники. Первушина можно назвать тихоходом, и он оказался в лидерах благодаря точной стрельбе — всего один промах на лёжке. А Колотов, напротив, по скорости входит в число сильнейших представителей России, но стрельба представителя Пермского края пока оставляет желать лучшего: четыре ошибки в индивидуальной гонке и столько же в суперпасьюте. В масс-старте Иван промазал трижды и ворвался на пьедестал почёта. Он легко обошёл на лыжне Михаила и финишировал вторым с отрывом от него в десять секунд.
После гонки Колотов признался, что выходил на старт пессимистично настроенным, поскольку пристрелка ему не удалась. «Видимо, сказывается, во-первых, акклиматизация после гор — мы как раз были в Сочи. Во-вторых, было немного тяжёлое состояние в плане стрельбы, потому что практически задыхался, особенно стоя. Поэтому на стойку вообще не ставил. Но получилось очень неплохо, особенно последняя стрельба — быстрая, чёткая, за счёт чего и смог выбраться к призовому месту», — рассказал спортсмен.
«Понял, что могу зацепиться за медаль, только когда вышел со стрельбища, а тренеры начали подсказывать, что иду третьим и до второго — 13 секунд. Почувствовал: способен догнать Мишу Первушина и побороться за второе место», — признался Колотов.
А по словам Мухамедзянова, он очень хотел финишировать на домашнем стадионе с флагом Удмуртской Республики, поэтому на последнем круге ещё ускорился для создания необходимого запаса.
«Было ли что-то круче этого? Круче моей сегодняшней победы была только моя свадьба», — цитирует Ильназа «Чемпионат».
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