Золото Сливко, суперфиниш Носковой и радость Мухамедзянова: как прошли масс-старты биатлонистов на ЧР в Ижевске

Виктория Сливко стала чемпионкой России в масс-старте, допустив всего один промах на огневых рубежах. Серебро завоевала Анастасия Гореева, а за бронзу развернулась борьба между четырьмя спортсменками. Её выиграла Екатерина Носкова, на финише опередившая на пару метров Полину Шевнину. У мужчин победу на домашнем стадионе праздновал Ильназ Мухамедзянов. Второе место, несмотря на три ошибки на стрельбище, завоевал Иван Колотов. По скорости на трассе он уступил только представителю Ижевска и на последнем круге обогнал Михаила Первушина, который финишировал третьим. Вновь провалил работу на стойке Эдуард Латыпов, лидировавший первую половину гонки.

Носкова показала класс на финише

В воскресенье, 26 февраля, завершилась ижевская часть чемпионата России по биатлону. Спортсмены принимали участие в очередной контактной гонке — масс-старте. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли девушки. Погода поначалу радовала. Практически не было ветра, поэтому после первой стрельбы девять соперниц покидали стадион почти одновременно.

Большой группой они пробежали круг и пришли на вторую лёжку. И здесь уже всё прошло не так гладко. Быстро и точно отработали Лариса Куклина, выигравшая в Ижевске золото в индивидуальной гонке, Полина Шевнина, Анастасия Гореева и Екатерина Носкова. Чуть замешкалась Виктория Сливко: потратила на стрельбище 39 секунд, поэтому ей пришлось на трассе догонять конкуренток.

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Девушки так увлеклись выяснением отношений на трассе, что на стойке никто из пятёрки лидеров не смог обойтись без ошибки. Сливко, Гореева и Куклина промахнулись по разу, а Носкова и Шевнина — по два. Этим воспользовались немного отставшие Анастасия Батманова и Ксения Довгая, которые чисто закрыли все мишени. И число претендентов на медали масс-старта вновь увеличилось.

На лыжне наконец решила включить скорость Гореева, она оторвалась от преследовательниц на 12 секунд и в одиночестве выезжала на стадион. Однако увеличение темпа на дистанции сказалось на стрельбе. Она один раз ошиблась и отправилась на штрафной круг, подарив соперницам шанс на золото. И им уверенно воспользовалась Сливко: она закрыла все мишени и первой убежала со стрельбища. А в 14 секундах от неё расположилась Анастасия.

Борьба за бронзу развернулась между четырьмя биатлонистками. Третьей покинула стадион Шевнина. Спортсменка вновь закрыла все мишени и вернулась в борьбу за награды после провала на первой стойке. В погоню за ней бросились Куклина и Тамара Дербушева.

Однако сенсацию сотворила Носкова. Екатерина один раз промазала на последней стрельбе и отставала от Полины на 17 секунд, но сумела за круг догнать соперницу. В итоге вновь, как и днём ранее, у девушек был захватывающий финиш. Только на стадион вместе выходили не две, а сразу четыре биатлонистки.

Расторопнее всех оказалась Носкова — уже опытный финишёр. В субботу она разделила бронзу с Натальей Гербуловой: девушки пересекли створ одновременно. В этот раз Екатерина оказалась впереди Шевниной, а Куклина и Дербушева отстали. При этом, по мнению победительницы этой дуэли, она могла претендовать и на золото.

«Большая моя ошибка, что я недоработала последний выстрел. Иначе, думаю, можно было сегодня и за первую строчку побороться. На выходе с рубежа мне сказали, что отставание составляет 17 секунд. При достаточно тяжёлом самочувствии я не сразу поверила, что смогу достать соперниц. Как-то потихоньку начала добавлять и к концу подъёма поняла, что отставание уже не сильно большое», — сказала Носкова.

«На стадион мы выкатились вчетвером. Перестраивались друг за другом, какая-то толкотня происходила. Я не могла найти лазейку, чтобы выскочить вперёд. И так получилось, что до последнего поворота мы постоянно менялись позициями. Единственным вариантом было выходить на большой радиус и вставать во второй коридор», — объяснила она в эфире «Матч ТВ».

Очень удивилась своей победе Сливко. По словам биатлонистки, у неё было ужасное состояние перед масс-стартом.

«Я очень рада выиграть, потому что прошла действительно очень тяжёлый путь. Накануне думала, сегодня просто не дойду до финиша. Хотела ехать рядышком, бороться, стараться стрелять. Но на первом круге поняла: чувствую себя достаточно хорошо и могу бороться с девочками. Ехала в хорошем темпе. Рада, что допустила только один промах. На последней стойке думала: это мой шанс. Слышала краем уха, как установки у девочек не закрываются, и была настроена только на ноль», — призналась Сливко.

Латыпов вновь не справился со стойкой

Мужской масс-старт получился ещё более непредсказуемым. Хотя одна тенденция всё-таки сохранилась: третью гонку подряд не справился со стрельбой Эдуард Латыпов. Хотя поначалу всё неплохо складывалось для бронзового призёра Олимпиады в Пекине. После первой лёжки он уходил лидером вместе с Антоном Бабиковым и Ильназом Мухамедзяновым. Биатлонисты оторвались от основной группы на десять секунд.

Второй огневой рубеж вновь удался Латыпову. Он отработал значительно быстрее конкурентов и убежал со стадиона первым. Чуть замешкался Мухамедзянов, но закрыл все мишени и отправился догонять Эдуарда. А Бабиков промахнулся и в итоге выпал из борьбы за медали.

А вот стойка опять стала камнем преткновения для одного из лидеров национальной команды: два штрафных круга отбросили его на четвёртую позицию с отставанием 29,7 секунды от Ильназа, который также один раз ошибся. В борьбу за медали постарались вклиниться Пётр Пащенко и Дмитрий Иванов, которые опередили на огневом рубеже Латыпова. Однако справиться со скоростью Мухамедзянова у них не получилось. Он увеличил отрыв от соперников и даже с двумя промахами на последней стрельбе уходил на последний круг с большим преимуществом.

Здесь ему в том числе помогли соперники. Все трое ошиблись, а Латыпов — так и вовсе четырежды. Таким образом, шанс появился у второй группы преследователей, среди которых точны оказались Михаил Первушин и Иван Колотов. Догнать Ильназа им было не под силу. На протяжении всей гонки представитель Удмуртии оставался сильнейшим на лыжне.

Впрочем, за серебро серьёзной борьбы, как и у девушек, не получилось, поскольку слишком разную скорость на трассе показывали соперники. Первушина можно назвать тихоходом, и он оказался в лидерах благодаря точной стрельбе — всего один промах на лёжке. А Колотов, напротив, по скорости входит в число сильнейших представителей России, но стрельба представителя Пермского края пока оставляет желать лучшего: четыре ошибки в индивидуальной гонке и столько же в суперпасьюте. В масс-старте Иван промазал трижды и ворвался на пьедестал почёта. Он легко обошёл на лыжне Михаила и финишировал вторым с отрывом от него в десять секунд.

После гонки Колотов признался, что выходил на старт пессимистично настроенным, поскольку пристрелка ему не удалась. «Видимо, сказывается, во-первых, акклиматизация после гор — мы как раз были в Сочи. Во-вторых, было немного тяжёлое состояние в плане стрельбы, потому что практически задыхался, особенно стоя. Поэтому на стойку вообще не ставил. Но получилось очень неплохо, особенно последняя стрельба — быстрая, чёткая, за счёт чего и смог выбраться к призовому месту», — рассказал спортсмен.

«Понял, что могу зацепиться за медаль, только когда вышел со стрельбища, а тренеры начали подсказывать, что иду третьим и до второго — 13 секунд. Почувствовал: способен догнать Мишу Первушина и побороться за второе место», — признался Колотов.

А по словам Мухамедзянова, он очень хотел финишировать на домашнем стадионе с флагом Удмуртской Республики, поэтому на последнем круге ещё ускорился для создания необходимого запаса.

«Было ли что-то круче этого? Круче моей сегодняшней победы была только моя свадьба», — цитирует Ильназа «Чемпионат».