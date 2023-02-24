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Биатлонист Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем

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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что российский биатлонист Денис Таштимеров принял решение завершить карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем.
Биатлонист Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем
  • РИА Новости
  • © Евгений Тумашов

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем. Для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался, решив завершить карьеру», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Таштимеров в 2018 году одержал победу в эстафете на чемпионате мира среди юношей. В 2021 году спортсмен стал чемпионом России в сингл-миксте вместе с Викторией Сливко.

Ранее биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России в Ижевске.

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