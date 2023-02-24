Биатлонист Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем
- РИА Новости
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«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем. Для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался, решив завершить карьеру», — цитирует Кугаевского ТАСС.
Таштимеров в 2018 году одержал победу в эстафете на чемпионате мира среди юношей. В 2021 году спортсмен стал чемпионом России в сингл-миксте вместе с Викторией Сливко.
Ранее биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России в Ижевске.