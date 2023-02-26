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Латыпов: когда начинал заниматься биатлоном, у меня не было ничего

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Призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале карьеры.
Латыпов: когда начинал заниматься биатлоном, у меня не было ничего
  • РИА Новости

«Когда только начал заниматься биатлоном, у меня не было ничего. Родителей просил купить жилетки, очки, роллеры. Я папе помогал по работе, он зарабатывал 10 или 12 тысяч», — цитирует Лытыпова «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине биатлонист завоевал три бронзовые медали турнира: в мужской и смешанной эстафетах, а также в гонке преследования.

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