Латыпов: когда начинал заниматься биатлоном, у меня не было ничего

Призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в начале карьеры.

«Когда только начал заниматься биатлоном, у меня не было ничего. Родителей просил купить жилетки, очки, роллеры. Я папе помогал по работе, он зарабатывал 10 или 12 тысяч», — цитирует Лытыпова «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине биатлонист завоевал три бронзовые медали турнира: в мужской и смешанной эстафетах, а также в гонке преследования.

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