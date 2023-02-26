Сливко — о победе в масс-старте: мысленно была готова ко второму месту

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«В чём секрет хорошей стрельбы и хода? Секрета нет, просто работала и старалась выполнить всё правильно, боролась за каждый выстрел. Понимала, что он дорогого стоит. Отыграть 25 секунд очень сложно. Я не была готова бороться ходом. Я настраивалась, что не готова, но гонка показала, что я была в неплохом состоянии.

Как удалось укатить от Гореевой на последнем круге? Я не знаю. Ждала, что она где-то меня догонит. Мысленно была готова ко второму месту. Потом я просто максимально начала работать», — приводит слова Сливко «Спорт-Экспресс».

Сливко преодолела дистанцию за 40 минут 53,9 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла Анастасия Гореева (+26,0). Замкнула тройку призёров Екатерина Носкова (+35,2).

Ранее сообщалось, что биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в гонке преследования на 6 км на чемпионате России.