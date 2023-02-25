Скорострельность Дербушевой, прорыв Поварницына и ошибки Латыпова: как прошли суперпасьюты биатлонистов на ЧР в Ижевске

Александр Поварницын стал чемпионом России по биатлону в суперпасьюте. На соревнованиях в Ижевске он на последней прямой опередил белоруса Антона Смольского. Бронзу завоевал Карим Халили. Вплоть до последнего огневого рубежа лидером гонки был Эдуард Латыпов, но 43 секунды на стрельбище и два промаха не позволили россиянину побороться за медали. У женщин лучший результат показала Тамара Дербушева, не закрывшая только одну мишень и опередившая Ирину Казакевич на 53,4 секунды. Бронзовую медаль поделили Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Биатлонистки пересекли финишный створ одновременно.

Скорострельность Дербушевой

В Ижевске после дня отдыха возобновился чемпионат России по биатлону. В этот раз зрителей ждал один из новых видов программы — суперпасьют. Его отличие от обычной гонки преследования — в длине дистанции. Девушки бегут всего 6 км, а мужчины — 7,5. При этом сохраняется четыре огневых рубежа. Порядок старта определяется в квалификации, которая в два раза короче, и проходит в тот же день утром.

Данный вид программы решила пропустить Лариса Куклина, которая накануне выиграла индивидуальную гонку. В итоге у женщин лучший результат во время отборочного этапа показала Анастасия Егорова, однако отставание преследовательниц было минимально. В 18 секундах от лидера расположились ещё шесть спортсменок. Все они практически одновременно пришли на лёжку.

Быстрее соперниц пять мишеней закрыла Тамара Дербушева: она и убежала со стадиона первой. Однако точна оказалась не только представительница Свердловской области. Ирина Казакевич, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Анастасия Батманова также безошибочно преодолели огневой рубеж.

На круге, который в суперпасьюте очень короткий, существенный задел по времени сделать сложно, поэтому пятёрка практически одновременно оказалась и на второй лёжке. Дербушева вновь была безупречной, а соперницы занервничали. На ноль отстреляла только Батманова. В итоге биатлонистки ушли на трассу вдвоём.

Многое решила первая стойка, на которой Тамара показала отличные скорость и меткость. Она закрыла все мишени ещё до того, как Анастасия закончила изготовку, потратив на всё 24,5 сек. Из-за волнения, что соперница убегает, или же из-за ветра, гулявшего по стадиону, Батманова допустила сразу два промаха. Но ошибались и другие биатлонистки. Поэтому представительница Сахалинской области сохранила второе место, однако отставание от Дербушевой выросло до 37 сек.

Шанс догнать себя Тамара всё-таки дала, промахнувшись первым же выстрелом на последней стойке. Но преследовательницы им не воспользовались. Батманова не попала трижды и таким образом лишила себя шанса завоевать медаль. А за серебро развернулась борьба между Казакевич, Носковой и Гербуловой. Ирина, будучи сильной лыжницей, убежала от соперниц задолго до стадиона и спокойно, в одиночестве, как и Дербушева, пересекла финишный створ.

Екатерина и Наталья, в свою очередь, устроили настоящую битву на последней прямой. В итоге они финишировали одновременно, и судьи не стали определять лучшую с помощью техники, предпочтя поставить обеих на третью ступень пьедестала почёта. Девушки так обрадовались решению организаторов, что даже расплакались, обнимая друг друга.

«Честно говоря, в моей спортивной карьере это впервые. Как говорится, добро всегда восторжествует. Я такого итога не ожидала. Только что я говорила, что хотела, чтобы Катя была третьей. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. А в итоге у нас сегодня две медали. Это вообще как?! Это очень круто. Ещё круче, что вторую медаль получила моя подруга», — призналась после гонки Гербулова.

А Ирина Казакевич радовалась тому, что суперпасьют наконец закончился. Как объяснила спортсменка, очень сложно выходить на старт дважды в день, да ещё и с коротким промежутком времени.

«Сама гонка тоже очень интенсивная, на коротком, скоростном круге. На «Ижевской винтовке» никогда не было столько людей, как сейчас. Болельщики стоят на протяжении 200—300 м. Мне очень приятно, что столько людей пришли поболеть за нас. Думаю, всем девчонкам и ребятам это нравится», — обратила внимание Ирина.

Дуэль Поварницына и Смольского

Не менее интересно прошёл и суперпасьют у мужчин. Здесь все предвкушали борьбу Антона Смольского и Эдуарда Латыпова, которые первыми ушли на дистанцию с интервалом в шесть секунд.

На первом огневом рубеже дуэль выиграл россиянин. Он закрыл все мишени, в то время как белорус дважды промахнулся. Однако бронзовый призёр Игр в Пекине так долго выцеливал, что отставание представителя Союзного государства после прохождения штрафных кругов составило всего 20 секунд.

Вторая лёжка Латыпова была уже не так идеальна. Спортсмен не попал один раз. Тем не менее задел, созданный на дистанции, позволил ему вновь уйти со стадиона первым, хотя Смольский и приблизился к россиянину на 6 секунд. Вслед за ним расположился Александр Поварницын, который сумел подняться с 11-го места. Для биатлониста квалификация прошла не лучшим образом — он дважды ошибся на стойке. Зато в суперпасьюте показал отличную меткость. Также в группе преследователей оказались Карим Халили, Иван Колотов и Михаил Бурундуков.

Стойка вновь обнажила все проблемы Латыпова со стрельбой. Биатлонист традиционно не закрыл последнюю мишень. Из-за промаха он растерял преимущество над соперниками, но всё же с трудом сохранил лидерство. Через три секунды после него стадион покинул точно отработавший на огневом рубеже Халили. А Поварницын и Смольский пробежали штрафной круг и отстали на 20 секунд.

Последняя стрельба поставила крест на медальных планах бронзового призёра Игр. Эдуард пришёл на стойку одновременно с Каримом, но так долго готовился, что в итоге именно соперник начал стрелять первым.

Халили успел разрядить всю обойму и убежать на два штрафных круга, а Латыпов, допустив две ошибки, всё ещё прицеливался в четвёртую мишень. Это помогло: все оставшиеся габариты закрылись. Но драгоценное время было потеряно. Он потратил на рубеже 43 секунды, хотя в среднем требуется около 25.

В итоге первыми на последний круг отправились меткие Смольский и Поварницын, а третьим — Халили с отставанием от лидеров всё в те же три секунды. Однако составить конкуренцию дуэту на трассе у Карима не получилось. Он так и остался с бронзой.

За золото развернулась интересная борьба между Смольским и Поварницыным. На последнюю прямую чуть раньше вышел россиянин. Белорус выскочил из-за спины на параллельную лыжню и постарался ускориться, но соперник тоже прибавил и сохранил за собой первую позицию.

Как объяснил после гонки Смольский, у него были шансы обойти Поварницына — биатлонист просто выбрал неправильную тактику.

«Хотелось побороться в конце, но, к сожалению, накатана лишь правая часть прямой. Все финишировали по ней, видимо, и я, когда вышел в центральный коридор, сразу остановился, потому что нападало много свежего снега. Скорость сразу погасилась. Силы были, мне комфортно было ехать с Александром», — сказал Смольский «Матч ТВ».

Впрочем, Поварницын был уверен в своей победе, поскольку хорошо чувствовал себя во время гонки.

«Шансы против Смольского? Давал себе 60, а ему — 40. Я чувствовал, что сегодня в порядке. На последнем круге я ждал, когда нужно будет натянуть, и начал потихоньку добавлять за счёт мощности. Хотел посмотреть соперника на подъёме. И когда понял, что он не собирается убегать вперёд, осознал, что у меня, скорее всего, получится осуществить задуманное», — объяснил россиянин.

Латыпов же финишировал только пятым. Но у него ещё есть не один шанс попасть на пьедестал почёта. Соревнования в Ижевске продолжатся в воскресенье, 26 февраля. Биатлонисты примут участие в масс-старте.