Поварницын: в борьбе со Смольским давал себе 60% на победу
- РИА Новости
«Формат гонки мне понравился. Квалификацию всегда бежать тяжело, потому что я не такой взрывной, как ребята, но я быстро восстанавливаюсь, поэтому в финале всегда бегу лучше, чем в прологе. В борьбе со Смольским давал себе 60% шансов на победу», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.
Поварницын стал победителем в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию 7,5 км за 18 минут 27,7 секунд, допустив один промах в стрельбе.
Вторым финишировал Антон Смольский с отставанием 0,8. Он промахнулся три раза. Третий — Саид Каримулла Халили, допустивший три ошибки (+7,6).
Ранее Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России.