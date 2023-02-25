Поварницын: в борьбе со Смольским давал себе 60% на победу

Биатлонист Александр Поварницын высказался о своей победе в суперпасьюте на 7,5 км на чемпионате России в Ижевске.

«Формат гонки мне понравился. Квалификацию всегда бежать тяжело, потому что я не такой взрывной, как ребята, но я быстро восстанавливаюсь, поэтому в финале всегда бегу лучше, чем в прологе. В борьбе со Смольским давал себе 60% шансов на победу», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

Поварницын стал победителем в суперпасьюте на чемпионате России в Ижевске. Спортсмен преодолел дистанцию 7,5 км за 18 минут 27,7 секунд, допустив один промах в стрельбе.

Вторым финишировал Антон Смольский с отставанием 0,8. Он промахнулся три раза. Третий — Саид Каримулла Халили, допустивший три ошибки (+7,6).

Ранее Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России.