Один промах на двоих: как Куклина и Бажин выиграли индивидуальные гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске

Лариса Куклина и Кирилл Бажин стали чемпионами России 2023 года в индивидуальных гонках. Подопечная Юрия Каминского допустила на огневых рубежах всего один промах и выиграла 5,6 секунды у Анастасии Шевченко и 8 — у Натальи Гербуловой. Воспитанник Михаила Шашилова, в свою очередь, впервые в карьере преодолел дистанцию в 20 км без единого промаха, опередив почти на минуту серебряного призёра Ильназа Мухамедзянова.

Программу чемпионата России по биатлону в Ижевске открывала женская индивидуальная гонка. Из лидеров нынешнего сезона на старт не смогла выйти Елизавета Каплина, у которой на прошлой неделе случился рецидив болезни после выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском. По словам тренера Артёма Истомина, спортсменка уже пошла на поправку и, возможно, примет участие в двух оставшихся дисциплинах — суперпасьюте и большом масс-старте.

Стоит отметить, что по результатам гонки чемпионата страны определялась и обладательница Малого хрустального глобуса в «индивидуалке». Дело в том, что из-за отмены соревнований в начале сезона женщины пробежали её лишь один раз, а по регламенту необходимо минимум два результата. Победу в единственном старте одержала Анастасия Гореева, за ней финишировали Анастасия Шевченко и Виктория Сливко. Все трое были главными претендентками на приз.

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Но с самого начала гонки в борьбу за победу уверенно включилась Лариса Куклина, использовавшая свой главный козырь в этом сезоне — точную стрельбу. Подопечная Юрия Каминского безошибочно прошла три огневых рубежа и допустила единственную осечку последним выстрелом на заключительной стойке. Именно этот промах едва не стоил ей победы.

На тот момент первую строчку после финиша занимала стартовавшая раньше Шевченко. Анастасия хоть и допустила две осечки на рубежах, но продемонстрировала высокую скорость на трассе, так что преимущество Куклиной относительно неё на выходе с четвёртой стрельбы составляло 22,1 секунды — и ощутимо таяло с каждым последующим километром. Ларисе на последнем круге пришлось выжать из себя все соки, чтобы не опуститься на второе место. Она справилась: спортсменок разделили ничтожные по меркам индивидуальной гонки 5,6 секунды.

Не менее драматичной получилась борьба за серебро Натальи Гербуловой. Уроженка Перми стартовала последней и имела возможность ориентироваться на результаты соперниц. Она, как и Шевченко, дважды промахнулась на стрельбище, и с последнего рубежа уходила с отставанием в 9,1 секунды от Анастасии. Подгоняемая тренерами, Наталья продемонстрировала на последнем круге третье время среди всех участниц, уступив в этом компоненте лишь Казакевич и Гореевой. Но для того, чтобы обойти Шевченко, ей не хватило всего 2,4 секунды.

После финиша Гербулова посетовала на промах последним выстрелом, отметив, что именно он решил для неё итог гонки. Недовольна стрельбой оказалась и Куклина.

«Очень сильно расстроилась, что промазала последним выстрелом, ошибка была глупая, нелепая. В принципе, довольна гонкой, немного замёрзла опять, мышцы все сковало. Но, слава богу, справилась», — отметила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Шевченко, которая благодаря второму месту гарантировала себе Малый хрустальный глобус в зачёте индивидуальных гонок, напротив, похвалила себя за выступление. На финише она даже расплакалась, не справившись с наплывом эмоций. Биатлонистка рассказала, что переболела накануне этапа Кубка страны в Чайковском, и теперь очень счастлива показать высокий результат спустя всего пять дней после выздоровления. Также она призналась, что победа в зачёте «индивидуалок» имеет для неё огромное значение.

«Хочу доказать себе и остальным, что могу. Я действительно сильный спортсмен и могу составить борьбу в России», — заявила Анастасия.

В мужской гонке болельщики многого ждали от Эдуарда Латыпова, который в прекрасном стиле выиграл спринт и пасьют в финале Кубка России на минувшей неделе. Трёхкратный бронзовый призёр начал отчётную гонку прекрасно: продемонстрировал лучший разбег среди 76 участников и сохранял лидерство вплоть до второй стрельбы. Однако два промаха на стойке отбросили его далеко назад, а затем ещё столько же осечек на второй лёжке и вовсе перечеркнули надежды на попадание в число призёров.

Не заладилась стрельба и у обладателя Большого хрустального глобуса Кубка России Карима Халили, причём на лёжках. На первой он промазал дважды, на второй ещё раз угодил в «молоко». После гонки спортсмен объяснил осечки тем, что плохо сориентировался по ветру и не сделал вовремя поправку. Свои ошибки Карим постарался исправить ногами и отыграть штрафные минуты на трассе. С этой задачей он справился достаточно успешно — на финише всего 1,3 секунды уступил занявшему третье место белорусу Антону Смольскому, который допустил на один промах меньше.

А главным героем гонки стал Кирилл Бажин, который хоть и не блистал скоростью, зато со стрельбой справился безупречно. Как он признался потом, впервые в карьере отстрелялся без единого промаха в «индивидуалке» и лишь в третий раз в целом.

«Часто в индивидуальных гонках делал три нуля, а на последнем рубеже ошибался. Но сейчас по психологии было не до стрельбы. Больше по поводу лыж переживал. Поэтому чуть полегче относился», — рассказал спортсмен.

Кирилл пояснил, что они с командой не угадали с выбором инвентаря для гонки, поэтому скорость по ходу дистанции оставляла желать лучшего.

«Когда откатывали, было две пары — одна похолоднее, другая потеплее. Взяли похолоднее, но чуть-чуть прогадали. Посередине трассы лыжи просто встали. Спуски здесь длинные с выкатом. Очень много на них стал проигрывать», — поделился Бажин.

А вот у Ильназа Мухамедзянова, напротив, лыжи просто летели, позволив спортсмену совершить маленькое чудо и стать серебряным призёром. Он позволил себе допустить целых три промаха — по одному на первых трёх рубежах — но совершил невероятный скоростной рывок на третьем и четвёртом круге. Подопечный Каминского показал на этих отрезках лучшее время среди всех участников, при том, что стартовал в первой группе и не имел перед собой достаточных ориентиров по времени прохождения дистанции. Не сбавил оборотов Ильназ и после заключительного огневого рубежа, который прошёл без осечек, и в итоге уступил Бажину меньше минуты.

«Я тут дома, знаю на этой трассе каждый поворотик, каждую веточку. Благодаря этому удалось хорошо разложиться по дистанции и показать высокий результат. Вот только с ветром заранее не успели познакомился, так что немного с ним не совладал», — с улыбкой рассказал ижевский спортсмен после финиша.