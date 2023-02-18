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Васильев: Латыпов боролся бы со стероидными норвежцами за медали на равных

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о форме российского биатлониста Эдуарда Латыпова.
Васильев: Латыпов боролся бы со стероидными норвежцами за медали на равных
  • Gettyimages.ru

«Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда спортсмены бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов сейчас боролся бы с ними за медали на равных. С такой стрельбой так уж точно. Молодец!» — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования в финале Кубка России. Его результат — 31:43.4. На четырёх огневых рубежах он не допустил промахов.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием 1:01.7. Третий — Кирилл Бажин (+1:09.7).

Ранее Латыпов оценил свою победу в гонке преследования в финале Кубка России.

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