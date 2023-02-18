Латыпов оценил свою победу в гонке преследования в финале Кубка России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования в финале Кубка России.

«Сегодня получилось без промахов. Было волнительно. На третьем рубеже немного потряхивало, потому что слишком быстро к ней подошёл. Решил сделать то, что я могу. Я понимал, что просто нужно быть спокойным, убрал эмоции. Я шёл по дистанции своим темпом, тренеры подсказывали. За гонку я могу поставить себе 9 по 10-ти бальной шкале», — сказал Латыпов после гонки.

Его результат — 31:43.4. На четырёх огневых рубежах он не допустил промахов.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием 1:01.7. Третий — Кирилл Бажин (+1:09.7).

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина выиграла зачёт гонок преследования Кубка России по биатлону.