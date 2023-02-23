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Шевченко выиграла общий зачёт индивидуальных гонок Кубка России

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачёта индивидуальных гонок Кубка России.
Шевченко выиграла общий зачёт индивидуальных гонок Кубка России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

На первенстве страны в Ижевске Шевченко стала второй, что позволило ей стать лучшей в зачёте индивидуальных гонок, набрав 182 очков по итогам трёх стартов. Спортсменка пришла второй с отставанием в 5,6 секунд и двумя промахами.

Второй в зачете индивидуальных гонок стала Лариса Куклина (116), которая преодолела дистанцию в 15 км за 47 минут и 32,4 секунды, допустив один промах в стрельбе. Замкнула тройку лучших Анастасия Гореева (114).

Шевченко за победу будет вручен малый хрустальный глобус Кубка России.

Ранее российский биатлонист Саид Каримулла Халили одержал победу в общем зачёте Кубка России.

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