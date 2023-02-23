Шевченко выиграла общий зачёт индивидуальных гонок Кубка России
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
На первенстве страны в Ижевске Шевченко стала второй, что позволило ей стать лучшей в зачёте индивидуальных гонок, набрав 182 очков по итогам трёх стартов. Спортсменка пришла второй с отставанием в 5,6 секунд и двумя промахами.
Второй в зачете индивидуальных гонок стала Лариса Куклина (116), которая преодолела дистанцию в 15 км за 47 минут и 32,4 секунды, допустив один промах в стрельбе. Замкнула тройку лучших Анастасия Гореева (114).
Шевченко за победу будет вручен малый хрустальный глобус Кубка России.
Ранее российский биатлонист Саид Каримулла Халили одержал победу в общем зачёте Кубка России.