Победы Бабикова и Дербушевой и «глобусы» Гореевой и Халили: чем запомнились масс-старты на этапе КР в Чайковском

В Чайковском завершился последний этап Кубка России сезона-2022/23 по биатлону. В женском масс-старте победу неожиданно одержала Тамара Дербушева, не допустившая ни одного промаха. В общем зачёте Анастасия Гореева и Виктория Сливко набрали одинаковое количество очков и представительница Московской области обошла соперницу по дополнительным показателям. У мужчин шансов оппонентам не оставил Антон Бабиков, завоевавший также «Малый хрустальный глобус». А главный трофей сезона получил Карим Халили, опередивший Александра Поварницына.

Невероятная борьба за «Большой хрустальный глобус»

Перед заключительной гонкой Кубка России у женщин была серьёзная интрига как в борьбе за «Большой хрустальный глобус», так и за малый трофей. В общем зачёте Виктория Сливко опережала на три очка Елизавету Каплину и на 29 — Анастасию Горееву. Казалось, болельщиков ждёт увлекательное соперничество первых двух за титул, но очной дуэли помешало состояние здоровья Каплиной. Её тренер Артём Истомин объяснил, что подопечная простудилась. Учитывая сильные морозы в Чайковском, удивляться этому не приходится.

При этом Елизавета, даже не выйдя на старт, сохраняла шансы на первое место, ведь эта гонка, как худшая, для неё в зачёт не шла. Ей лишь оставалось дождаться итогов и подсчитывать очки.

В результате обе претендентки на «глобус» выступили не лучшим образом. Видимо, сказалась серьёзная ответственность. Гореева так и вовсе провалила гонку. На первых двух огневых рубежах она суммарно допустила четыре промаха и откатилась на 18-ю строчку. Казалось, о титуле можно забыть. Позже неудачную стрельбу биатлонистка объяснила холодом, из-за которого у неё замёрзли руки. Сливко отработала лучше: оставила незакрытой лишь одну мишень на лёжках и держалась на высокой, шестой позиции.

Также по теме Финишный рывок Куклиной и огромный отрыв Латыпова: чем запомнились пасьюты на шестом этапе Кубка России по биатлону Лариса Куклина одержала яркую победу в гонке преследования на заключительном этапе Кубка России по биатлону в Чайковском. Она на...

Куда достойнее смотрелись представительницы группы Михаила Шашилова — Тамара Дербушева и Ирина Казакевич. Они с первых метров дистанции повели борьбу за медали. Особенно порадовала Дербушева. Предыдущие гонки в Чайковском она провела не слишком удачно и не попадала даже в топ-10.

Зато в масс-старте спортсменка сбросила с себя груз ответственности и во второй раз в этом розыгрыше Кубка страны не допустила ни одного промаха. А после первой стойки Тамара захватила лидерство и уже никому его не отдавала. На последнем круге она работала в удовольствие и даже имела возможность финишировать с флагом Свердловской области, но не стала его брать.

«Девчонки меня сильно разогрели на первых кругах, поэтому было даже жарко. Старалась аккуратно стрелять, чтобы не делать себе лишнюю дистанцию. Казакевич меня подбадривала своей уходящей спиной, старалась держаться за ней и не отставать, — сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ». — Непривычно в мороз бегать. Такое только в начале сезона было, мы уже отвыкли от него, но сейчас вот опять вспомнили. От золотой медали радость, конечно».

Сама Казакевич финишировала в 30,3 секунды от подруги по команде. Побороться за первую строчку ей помешали две осечки на третьем рубеже. Ошибки в стрельбе Ирина, как и Гореева, объяснила тем, что у неё замёрзли руки. Впрочем, это вряд ли сильно расстроило Шашилова, сразу две подопечные которого завершили Кубок России на мажорной ноте. Более того, долгое время в тройке шла ещё и Анастасия Батманова, но в итоге она откатилась на восьмую позицию. Бронзу же завоевала Наталья Гербулова, уступившая победительниц 50 секунд.

А вот борьба за «Большой хрустальный глобус» шла до последних мгновений. На третьем рубеже Сливко не закрыла две мишени, а Гореева — одну. Это помогло Анастасии сократить отставание от соперницы. На заключительной стойке опытная Виктория справилась с нервами и наконец выбила ноль, тогда как преследовательница добавила себе в пассив ещё одну осечку. Первая уходила с рубежа шестой, а вторая — 12-й.

В такой последовательности они и пришли на финиш, хотя Гореева до конца пыталась подняться выше, чтобы опередить конкурентку в общем зачёте. В результате обе набрали равное количество очков (543), и пришлось считать количество побед. Сливко не одержала ни одной, тогда как соперница выиграла две личные гонки. Таким образом, она завоевала трофей, даже не попав в топ-10 в заключительном забеге.

«Старалась достать Сливко, сложно подсчитать, сколько очков нужно было. Ходом я сегодня чувствовала себя тяжело, вчерашняя гонка негативно сказалась на моём состоянии. Считала примерно по местам. Видела перед собой троих на финишном круге, пыталась выложиться по полной, чтобы их достать, но не смогла», — поделилась эмоциями биатлонистка.

Впрочем, Виктория не выглядела сильно расстроенной, тем более что в качестве утешительного приза ей достался «Малый хрустальный глобус» в программе масс-стартов, в зачёте которого она опередила Горееву на один балл.

«Очки по ходу дистанции не считала, гонка очень быстрая. Думала за себя, было холодно, сложно стрелять на рубежах. Надела тёплые перчатки, но было некомфортно. Не замёрзла, но бежала как медвежонок. Никакого мегаволнения не было. Спокойно выходила на старт. Понимала, что нужно сделать всё, на что способна», — подвела итоги гонки Сливко.

Сражение за медали на финише

В мужском масс-старте интриги было меньше, ведь Карим Халили в общем зачёте на 42 очка оторвался от ближайшего преследователя Александра Поварницына и практически обеспечил себе победу. А расположившийся на третьем месте Эдуард Латыпов и вовсе отставал от него на 125 очков. Зато борьбу за «Малый глобус» Антону Бабикову вполне могли навязать как Поварницын, так и Халили.

Но чемпион мира 2017 года провёл потрясающую гонку и не оставил шансов преследователям. В этом году он набрал великолепную форму и одержал две победы на этапе в Рыбинске. В Чайковском в связке спринт — пасьют опытный биатлонист показал 16-й и 10-й результаты соответственно, но это скорее можно объяснить ошибками на рубежах.

В масс-старте он продемонстрировал куда более уверенную работу на стрельбище и допустил всего два промаха. Правда, первая половина гонки получилась не слишком удачной: он не закрыл по одной мишени на лёжках и шёл четвёртым. Зато на стойке Бабиков был идеален и на мажорной ноте завершил Кубок России. К золоту Антон добавил «Малый глобус», а сразу после финиша он раскрыл два секрета своего успеха.

«Хочу сказать большое спасибо психологу — вчера работал с ней. Марго, спасибо! Она внесла весомый вклад в сегодняшнюю победу. Пока точечно с ней работаю, но знаю, что многие у нас прибегают к её помощи. Думаю, в этом у нас есть большой резерв. Лыжи Александра Логинова — ему тоже большое спасибо, мы его очень ждём», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Остался доволен выступлением подопечного и Сергей Башкиров, назвавший гонку лучшей в его исполнении за последнее время. По словам тренера, биатлонист грамотно разложил силы по дистанции.

Если победа Бабикова не стала сюрпризом, то серебро Романа Ерёмина приятно удивило. До этого представитель Новосибирской области лишь раз попадал на подиум в завершившемся сезоне КР — в спринте в Тюмени. В Чайковском же он едва не завоевал золото. Всё решила последняя стойка, на которую лидеры пришли практически одновременно. Но Бабиков закрыл все мишени, а Ерёмин допустил осечку.

Борьбу за бронзу вели Халили и Поварницын. Карим начал гонку не лучшим образом и после второго рубежа с двумя промахами даже опустился на десятую позицию. Александр шёл седьмым. Впрочем, этого всё равно было недостаточно для того, чтобы обойти конкурента в общем зачёте.

Тем более лидер больше осечек не допускал и постепенно улучшал своё положение в протоколе. Как и в случае с Бабиковым и Ерёминым, всё решилось на заключительной стойке, где Поварницын один раз ошибся, а соперник снова оказался точен. На выходе с рубежа Александр опережал оппонента, но на финишном круге пропустил его вперёд.

«Я ехал и считал перед последней стойкой. Мне говорили, что Саша идёт четвёртым. Я посмотрел на его установку и увидел, что он один раз промазал. Сказал сам себе, что ошибаться нельзя. Думал, будет самое классное, если мы выйдем на последний круг вместе и там выявим сильнейшего. И я выхожу на последний круг и вижу, что там Саша как раз», — поделился впечатлениями Халили.

А его тренер Артём Истомин порадовался, что подопечный справился с задачей психологически и идеально отработал на стойке.

«Бабиков и Халили способны собираться. С первого круга было видно, что Антон заряжен только на победу, — это читалось в его глазах. Тем, как он агрессивно работал на рубеже, он уже всех там уделал. Карим понимал все расклады», — подвёл итоги специалист.

В свою очередь, Поварницын, как и Сливко, остался не сильно расстроен поражением в сражении за «Большой хрустальный глобус». По его мнению, при такой морозной погоде стоит радоваться уже тому, что добрался до финиша.

«Скольжение было гораздо хуже, чем обычно, самочувствие не позволяло качественно отработать гонку. Перебарывал себя, старался цепляться за шедших впереди, потому что сам ничего не мог предложить», — посетовал биатлонист.