Майгуров рассказал, кто выступит в составе сборной России по биатлону на ОИ-2026

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в составе сборной России на Олимпийских играх 2026 года не стоит ждать сюрпризов.

«Тренеры сборной России в первую очередь смотрят на тех, кто уже на подходе, следующий в очереди, кто как выступает в юниорах. В этом году планируем начать комплексную программу по подготовке юношей. Со следующими Олимпийскими играми всё понятно, там будут стартовать нынешние ребята в сборной», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. В комитете заявили, что национальные олимпийские комитеты стран, выступающих против участия России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не затрагивают в своих заявлениях ущемление прав человека.

Ранее норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась против возможного возвращения россиян на международные турниры.