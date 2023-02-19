Биатлонистка Гореева: посвящаю победу себе за все свои старания

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в общем зачёте Кубка России сезона-2022/23.

«Летняя подготовка сложилась не так, как планировала, я много пропускала, болела. Посвящаю победу себе за все свои старания», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Спортсменка набрала 543 очка. Второе место заняла Виктория Сливко (543). Тройку замкнула Елизавета Каплина (540).

Гореева опередила Сливко по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России.