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Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России по биатлону

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России.

Спортсменка, представляющая Свердловскую область, преодолела дистанцию 12,5 км за 36:57,1 и не допустила ни одного промаха. 

Второе место заняла Ирина Казакевич (Свердловская область) (+30,3), она допустила два промаха на огневом рубеже. Третью строчку заняла Наталья Герублова (Красноярский край) (+50,0) (3).

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в составе сборной России на Олимпийских играх 2026 года не стоит ждать сюрпризов.

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