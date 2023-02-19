Бабиков рассказал, что выиграл большой масс-старт на Кубке России на лыжах Логинова

Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о своей победе в масс-старте на Кубке России.

«Очень устал и замёрз, буду отогреваться, будет больно. Гонка была непростая, очень плотная борьба. Хотелось бы поблагодарить врача, массажиста, тренеров. Вчера работал с психологом, Марго, спасибо. Это лыжи Александра Логинова, ему спасибо тоже», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Спортсмен, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию 15 км за 37:41,3 минуты и допустил два промаха.

Второе место занял Роман Ерёмин из Новосибирской области (+7,6), он допустил два промаха на огневом рубеже. Третью строчку занял Саид Каримулла Халили из Москвы (+19,0, два промаха).

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России по биатлону.