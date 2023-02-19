Бабиков стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу на шестом этапе Кубка России.

Спортсмен, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию 15 км за 37:41,3 и допустил два промаха.

Второе место занял Роман Ерёмин из Новосибирской области (+7,6), он допустил два промаха на огневом рубеже. Третью строчку занял Саид Каримулла Халили из Москвы (+19,0) (2).

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка России по биатлону.