Финишный рывок Куклиной и огромный отрыв Латыпова: чем запомнились пасьюты на шестом этапе Кубка России по биатлону

Лариса Куклина одержала яркую победу в гонке преследования на заключительном этапе Кубка России по биатлону в Чайковском. Она на последних метрах дистанции опередила Анастасию Горееву и завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов. В мужских соревнованиях был безупречен Эдуард Латыпов, который не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и на финише привёз больше минуты Кариму Халили. В свою очередь, тот обошёл в зачёте турнира Александра Поварницына и взял малый кубок.

Финишный спурт Куклиной

Российские биатлонистки устроили настоящий спортивный спектакль в гонке преследования на заключительном этапе Кубка страны в Чайковском. В нём было всё: высокие ожидания, обидные промахи и борьба на финише.

Лидером зачёта в этой дисциплине была Екатерина Носкова, но выступление в спринте у спортсменки из ХМАО не сложилось, так что на дистанцию она отправлялась лишь 11-й с отставанием почти в полторы минуты. Это оставляло ей не слишком много надежд на победу, но достаточно высокое место позволило бы Екатерине сохранить первое место в рейтинге и получить «Малый глобус».

Первой же на дистанцию уходила Наталья Гербулова с 20-секундным преимуществом над ближайшей преследовательницей Ириной Казакевич. В восьми секундах от второго места стартовали Анастасия Гореева и Елизавета Каплина. Отставание остальных участниц было куда солиднее. Так, лидер общего зачёта КР Виктория Сливко ушла на дистанцию шестой (+44,6 секунды), а будущая победительница гонки Лариса Куклина — через семь секунд после неё.

Залогом успеха подопечной Юрия Каминского стала точная стрельба — она стала единственной из 25 участниц, кто не допустил ни единой осечки на четырёх рубежах. А основная борьба за победу развернулась между ней и Гореевой, которая лидировала большую часть гонки — от первой до последней стрельбы. На заключительную стойку подмосковная спортсменка пришла с отрывом в 9,5 секунды от Каплиной, спокойно закрыла четыре мишени, но замешкалась перед последним выстрелом — и промахнулась. А Елизавета, которая перед стрельбой выложилась на лыжне, догоняя соперницу, воспользоваться осечкой не сумела и промазала дважды.

Куклина же, пришедшая на стрельбище третьей, закрыла все мишени и возглавила гонку. Гореева на выходе со стадиона уступала ей 8,5 секунды, но довольно быстро отыграла отставание. Куклина пропустила соперницу вперёд, но не сдалась — встала у неё за спиной и старалась не отставать. На финишной прямой Лариса рванула вперёд, а Анастасия уже не нашла в себе сил сопротивляться. В итоговом протоколе их разделили 0,8 секунды.

После финиша Гореева упала на снег и долго не могла подняться. Тренерам пришлось оказывать спортсменке помощь и приводить в чувство с помощью нашатыря. Как потом рассказала Анастасия, она почувствовала недомогание ещё на пристрелке, а последние метры дистанции бежала на автомате, совершенно не осознавая, что делает. По её мнению, так проходит акклиматизация после сбора в горах.

Куклина тоже почувствовала, что соперница находилась не в своей тарелке. По признанию Ларисы, она не ожидала, что удастся обыграть Горееву на финише.

«Возможно, она немножко не в форме, уставшая после гор. А так Настя очень сильный спринтер. Я ожидала, что она меня обгонит, и главной задачей было потерпеть за ней, а на финише уж как сложится. Все знают, что я не самый сильный спринтер, нет взрывной силы, поэтому рада, что смогла побороться с ней в финишном створе», — рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

А борьба за бронзовую награду на последнем круге развернулась между Каплиной и Гербуловой. Елизавета уходила со стадиона с преимуществом в 8,4 секунды, но Наталья сумела настичь её и обогнать.

«Меня тренеры подгоняли на дистанции. А я еду и думаю: «Это же Лиза Каплина». И сама себе отвечаю: «А я же Наталья Гербулова!» Думаю, сказался прежде всего мой характер: когда я обогнала, Лиза отпустила меня и не стала бороться», — рассказала после финиша Гербулова.

По итогам гонки определилась и обладательница малого кубка, которой неожиданно в первую очередь для самой себя стала Куклина. Перед финалом Лариса занимала в рейтинге четвёртое место и уступала лидирующей Носковой 23 балла. Но Екатерина в гонке не блистала — шесть промахов и 12-е место, что позволило подопечной Юрия Каминского победить в зачёте пасьютов.

«Я вообще этого не ожидала. Когда меня вызвали на пьедестал, чтобы вручить кубок, даже не поняла, что происходит», — призналась после награждения Куклина.

Несмотря на итоговое пятое место, Сливко сохранила жёлтую майку лидера в общем зачёте. Но всего на три балла отстаёт от неё Каплина, так что в воскресном масс-старте будет жарко.

Победа Латыпова и «Малый глобус» Халили

В мужской гонке преследования Эдуард Латыпов не позволил разыграться какой бы то ни было интриге относительно победителя. Представитель Башкортостана, уходивший на дистанцию с 40-секундным преимуществом, феноменально справился со стрельбой на всех огневых рубежах, лишив соперников возможности хоть как-то вклиниться в борьбу.

Впрочем, в некоторых эпизодах подопечный Каминского заставил понервничать и тренеров, и болельщиков. Так, на первой же лёжке у него едва прошло два габарита, а на стойке Эдуард долго выцеливал первый и последний выстрелы, но в итоге закрыл мишени.

«Сегодня получилось без промахов. Было волнительно. На третьем рубеже немного потряхивало, потому что слишком быстро к нему подошёл. Решил сделать то, что я могу. Я понимал, что просто нужно быть спокойным, убрал эмоции. Я шёл по дистанции своим темпом, тренеры подсказывали. За гонку я могу поставить себе девять по десятибалльной шкале», — сказал Латыпов после гонки.

Основная борьба развернулась за второе место. В ней на разных этапах гонки участвовали до девяти биатлонистов. До третьей стрельбы пять спортсменов из группы преследователей обошлись без осечек: Карим Халили, Кирилл Бажин, Матвей Елисеев, Пётр Пащенко и Максим Цветков, к ним приближался Евгений Гараничев. Некоторых лидеров стрельба, напротив, подвела. Так, Даниил Серохвостов, который на старте имел 23 секунды преимущества перед третьим местом, допустил два промаха на первом же огневом рубеже, а потом добавил к ним ещё четыре штрафных круга на оставшихся. Всё это лишило его шансов бороться даже за место в десятке — он лишь 11-й.

Не справился со стрельбой и Александр Поварницын, который был лидером зачёта пасьютов перед гонкой. В итоге «Малый глобус» он уступил Кариму Халили, который, хоть и не закрыл одну мишень на первой стойке, ногами был сильнее Бажина и Елисеева, завершивших гонку с четырьмя нулями.

«В целом у нас была плотная борьба, особенно первые два-три круга. Многие ребята работали точно на рубеже. Очень интересная гонка получилась. Cегодня в контактной гонке бежалось легче, чем вчера в спринте, потому что в группе можно где-то посидеть и отдохнуть. Думаю, что и самочувствие у меня было получше, чем вчера», — рассказал Карим после финиша.

Халили также сохранил жёлтую майку лидера в общем зачёте Кубка страны. «О победе в общем зачёте пока рано говорить, потому что в каждой гонке всё меняется. Завтра заключительный старт. Надеюсь, также подарим зрелищную борьбу, получим удовольствие от гонки и дадим возможность насладиться ею болельщикам», — заключил спортсмен.