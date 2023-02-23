Губерниев: Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление биатлонистки Ларисы Куклиной на этапе чемпионата Кубка России в Ижевске.

«Я в восторге от борьбы в сегодняшней гонке. Три призёра в восьми секундах — это просто фантастика! Лариса Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом, я очень рад её успеху. Поздравляю и тренера Каминского!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Куклина стала победительницей в женской индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 47 минут и 32,4 секунды, допустив один промах в стрельбе.

Второй пришла Анастасия Шевченко с отставанием в 5,6 секунды и двумя промахами, третья — Наталья Гербулова (+8,0; два промаха).

Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачёта индивидуальных гонок Кубка России.