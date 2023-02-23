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Губерниев: Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление биатлонистки Ларисы Куклиной на этапе чемпионата Кубка России в Ижевске.
Губерниев: Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я в восторге от борьбы в сегодняшней гонке. Три призёра в восьми секундах — это просто фантастика! Лариса Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом, я очень рад её успеху. Поздравляю и тренера Каминского!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Куклина стала победительницей в женской индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 47 минут и 32,4 секунды, допустив один промах в стрельбе. 

Второй пришла Анастасия Шевченко с отставанием в 5,6 секунды и двумя промахами, третья — Наталья Гербулова (+8,0; два промаха).

Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачёта индивидуальных гонок Кубка России.

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