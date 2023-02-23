Губерниев: Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Я в восторге от борьбы в сегодняшней гонке. Три призёра в восьми секундах — это просто фантастика! Лариса Куклина в очередной раз показывает себя отличным стрелком и бойцом, я очень рад её успеху. Поздравляю и тренера Каминского!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Куклина стала победительницей в женской индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 47 минут и 32,4 секунды, допустив один промах в стрельбе.
Второй пришла Анастасия Шевченко с отставанием в 5,6 секунды и двумя промахами, третья — Наталья Гербулова (+8,0; два промаха).
Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачёта индивидуальных гонок Кубка России.