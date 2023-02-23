Нигматуллина: хочу вернуться в биатлон, но максимально щадяще для здоровья
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Я хочу сделать возвращение, но максимально щадяще для моего здоровья. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься», — цитирует Нигматуллину «Спорт-Экспресс».
Биатлонистка пропускает сезон-2022/23 по причине беременности и родов. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной.
4 февраля стало известно, что биатлонистка родила дочку.
Ранее Нигматуллина рассказала об учёбе на спортивного менеджера.