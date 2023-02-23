Нигматуллина: хочу вернуться в биатлон, но максимально щадяще для здоровья

Призёрка Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина заявила о желании вернуться в большой спорт.

«Я хочу сделать возвращение, но максимально щадяще для моего здоровья. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься», — цитирует Нигматуллину «Спорт-Экспресс».

Биатлонистка пропускает сезон-2022/23 по причине беременности и родов. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной.

4 февраля стало известно, что биатлонистка родила дочку.

Ранее Нигматуллина рассказала об учёбе на спортивного менеджера.