Узнать больше

Нигматуллина: хочу вернуться в биатлон, но максимально щадяще для здоровья

Короткая ссылка
Призёрка Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина заявила о желании вернуться в большой спорт.
Нигматуллина: хочу вернуться в биатлон, но максимально щадяще для здоровья
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я хочу сделать возвращение, но максимально щадяще для моего здоровья. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься», — цитирует Нигматуллину «Спорт-Экспресс».

Биатлонистка пропускает сезон-2022/23 по причине беременности и родов. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной. 

4 февраля стало известно, что биатлонистка родила дочку.

Ранее Нигматуллина рассказала об учёбе на спортивного менеджера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить