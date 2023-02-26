Мухамедзянов — о победе в масс-старте: когда стрельнул мимо два, то думал, что окей, поборемся

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«У меня нет такого, что кого‑то боюсь, я просто проводил свою гонку. Наш сервис сработал великолепно, катились хорошо. Палитра чувств такая, что когда стрельнул мимо два, то думал, что окей, поборемся. Потом по трассе уже говорили, что есть отрыв, работал спокойно», — приводит слова Мухамедзянова «Матч ТВ».

Мухамедзянов преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 24,5 секунды, допустив три промаха.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте на чемпионате России.