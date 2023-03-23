«Эстафета — не гонка одного спортсмена»: почему не стоит преувеличивать успех биатлонистки Носковой в лыжных гонках

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что успех биатлонистки Екатерины Носковой в спринтерской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам может свидетельствовать о проблемах в этом виде спорта. Однако тренеры Олег Перевозчиков и Сергей Турышев в беседе с RT не согласились с этим утверждением. По их мнению, нельзя забывать о большом вкладе в серебряную медаль Алёны Перевозчиковой, а также оценивать выступление Носковой по одной гонке.

Серебряная медаль биатлонистки Екатерины Носковой в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам наделала много шума. Этот успех 27-летней спортсменки многие назвали ответом на критику со стороны президента ФЛГР и главного тренера сборной России Елены Вяльбе, которая ранее заявила, что ей не понравилось «по движениям» выступление Носковой и другой представительницы смежного вида спорта, Елизаветы Каплиной, в гонке с раздельного старта. В ней они заняли 21-е и 33-е места соответственно. Сама Екатерина призналась, что слова трёхкратной олимпийской чемпионки мотивировали её на гонку.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, заявил, что Вяльбе не стоит пренебрежительно относиться к биатлонистам. Более того, по его мнению, медаль Екатерины может говорить о невысоком уровне женских лыж в стране.

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«Если биатлонистка, которая сначала заняла 21-е место (в гонке на 10 км), затем объезжает почти всех гонщиц в стране, за исключением Натальи Непряевой и Вероники Степановой, может быть, у нас тогда не всё в порядке с женскими лыжами? Может быть, федерации обратить внимание на подготовку спортсменок? Вот такой не немой, а самый громкий укор от Кати Носковой. Ведь она не готовилась к этому турниру: у неё через неделю чемпионат России и она выступает здесь, чтобы подготовиться к важнейшему старту в Ханты-Мансийске», — заявил журналист.

Сама Вяльбе после финиша отдала должное спортсменке из другого вида и даже порадовалась, что её слова в какой-то степени подстегнули Носкову на прекрасное выступление.

«На самом деле ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов... Я же не специалист (в биатлоне. — RT). Думала, что если они соревнуются без винтовки, значит, должна быть какая-то лёгкость. Я эту лёгкость не увидела. Может, давно не соревновались — это тоже важно. Накануне продышалась, а сейчас по-другому: реально первые два своих круга она летела! Конечно, устала, это было видно. Но здесь очень тяжёлый круг — это все отмечают», — цитирует президента ФЛГР «Спорт-Экспресс».

Между тем лыжные тренеры призвали не делать из успеха Носковой скоропалительных выводов об уровне подготовки профильных спортсменок. Так, по мнению Олега Перевозчикова, командный спринт наиболее близок по формату к биатлону: атлеты проходят круг и затем немного отдыхают — почти как биатлонисты на стрельбище. Да и взрывные скоростные способности Носковой давно известны: Елизавета Пантрина рассказывала, как биатлонистка обыгрывала её на коротких дистанциях во время совместных сборов.

«Поэтому большой неожиданности в результате не было. На таких коротких отрезках биатлонисты вполне могут идти на равных, тем более мы знаем, что Екатерина показывает в своём виде хорошую скорость. Но не нужно говорить, что она обошла почти всех лыжниц, потому что это не так. Правильнее сказать, некоторых. Вот если бы речь шла о масс-старте, тогда мы бы посмотрели», — сказал собеседник RT.

Он подчеркнул, что нельзя забывать и о вкладе партнёрши Носковой по команде Алёны Перевозчиковой. Именно она создала отрыв в 26 секунд от третьего места на заключительном для себя этапе.

«Она проделала большую работу. Эстафета — это не гонка одного спортсмена, здесь всегда совместный результат», — отметил специалист.

С этой позицией согласился и тренер сборной ХМАО Сергей Турышев. Он рассказал, что изначально в паре с Перевозчиковой должны была выступать Анастасия Игнатьева, но она заболела перед чемпионатом России. Поэтому, опираясь на хороший ход, показанный Носковой на заключительном этапе Кубка Содружества, было принято решение поставить её в эту командную гонку.

Напомним, что в Тюмени Екатерина выиграла спринт с одним промахом, опередив соперниц, которые не допускали осечек на огневых рубежах. Но главная ставка на лыжном чемпионате была сделана не на неё.

«Основная надежда была на Алёну, которая должна была сделать основную работу и привезти Кате определённый отрыв. У неё это получилось: она сделала всё возможное для себя, а Екатерине оставалось только доехать и удержать второе место. А учитывая, что перед финишным этапом между вторым и третьим местом было 26 секунд, это было уже делом техники», — сказал Турышев в разговоре с RT.

Он также пояснил, что Носковой доверили бежать заключительный этап гонки, так как он «более спокойный».

«Обычно к финишному кругу уже всё решается: либо ты борешься за медали, либо ты за бортом. Не думаю, что в этом был какой-то риск. Когда девушки показали лучший результат в квалификации, мы уже понимали, что награда будет точно, вопрос только какая», — отметил специалист.

Бывший спортсмен подчеркнул также, что в корне не согласен с высказыванием Губерниева относительно возможного кризиса в женских отечественных лыжах. Он напомнил, что в разделке Носкова показала 21-й результат, а в спринте всё-таки не смогла сражаться на равных с Елизаветой Пантриной на последнем этапе. По его мнению, не стоит ни умалять, ни преувеличивать заслуги биатлонистки в итоговом результате.

«Вот если бы она поборолась за первое место, то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины. Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», — заметил тренер.

При этом он подчеркнул, что в текущем сезоне члены сборной страны подтвердили свой высокий уровень, а спортсменки из регионов по мере возможности составляли им конкуренцию. Так, та же Перевозчикова во многих индивидуальных коньковых гонках попадала в топ-6. Однако каких-то ярких открытий этот сезон, по его мнению, не принёс.

«На мой взгляд, было бы интереснее, если у нас всё-таки были международные соревнования. Тогда девочки из сборной выступали бы там, а внутри страны мы бы посмотрели на ближайший резерв — совершил бы кто-нибудь прорыв или нет», — подытожил собеседник RT.