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Носкова призналась, что слова Вяльбе её обидели и стали мотивацией на чемпионате России по лыжным гонкам

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Биатлонистка Екатерина Носкова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Носкова призналась, что слова Вяльбе её обидели и стали мотивацией на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Это её мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, её слова вчерашние меня немного смотивировали сегодня. Сегодня я была максимально собрана, заряжена и показала то, на что я способна», — цитирует Носкову РИА Новости.

Победу в командном спринте на чемпионате России одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Вторыми стали Носкова и Перевозчикова, третьими — Юлия Ступак и Ольга Царёва.

Ранее сообщалось, что СБР поздравил биатлонистку Носкову с серебром в командном спринте по лыжным гонкам на ЧР.

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