Носкова призналась, что слова Вяльбе её обидели и стали мотивацией на чемпионате России по лыжным гонкам

Биатлонистка Екатерина Носкова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Это её мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, её слова вчерашние меня немного смотивировали сегодня. Сегодня я была максимально собрана, заряжена и показала то, на что я способна», — цитирует Носкову РИА Новости.

Победу в командном спринте на чемпионате России одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Вторыми стали Носкова и Перевозчикова, третьими — Юлия Ступак и Ольга Царёва.

Ранее сообщалось, что СБР поздравил биатлонистку Носкову с серебром в командном спринте по лыжным гонкам на ЧР.