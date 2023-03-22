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СБР поздравил биатлонистку Носкову с серебром в командном спринте по лыжным гонкам на ЧР

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Союз биатлонистов России (СБР) поздравил биатлонистку Екатерину Носкову и экс-биатлонистку Алёну Перевозчикову с завоеванием серебра в командном спринте на чемпионате страны по лыжным гонкам.
СБР поздравил биатлонистку Носкову с серебром в командном спринте по лыжным гонкам на ЧР
  • Gettyimages.ru

«Катя Носкова и экс-биатлонистка Алёна Перевозчикова взяли серебро в командном спринте на лыжном чемпионате России. Поздравляем», — говорится в поздравлении СБР.

Победу в командном спринте на чемпионате России одержали Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Вторыми стали Носкова и Перевозчикова, третьими — Юлия Ступак и Ольга Царёва.

Ранее Смирнова и Пантрина прокомментировали победу в командном спринте на чемпионате России.

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