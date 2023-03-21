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Пантрина заявила, что недовольна собой в гонке с раздельным стартом на ЧР

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Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о выступлении в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Тюмени.
Пантрина заявила, что недовольна собой в гонке с раздельным стартом на ЧР
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Сегодня тяжёлая гонка. Все соперницы были сзади. Им говорили, как я иду. Сегодня получилось так. Недовольна собой. Про Наташу Непряеву сказали перед гонкой. Конечно, выходила на старт бороться за лучший результат. Но то, что Наташа не бежала, я на это никак не отреагировала», — сказала Пантрина в интервью «Матч ТВ».

Ранее Бородавко не исключил, что Непряева больше не выступит на чемпионате России.

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